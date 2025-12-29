Æ²°ÂÎ§¤Ï¿·Å·ÃÏ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¹¶¼é¤Ë¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¹âÉ¾²Á¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¾ï¤ËÂ¸ºß´¶¡×
ºòµ¨¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡£¤·¤«¤·Á°È¾Àï¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç15»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ7¾¡4Ê¬4ÇÔ¤Î7°Ì¤À¡£´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÁ°È¾Àï¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¸½ºß¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆÈ¡ØFrankfurter Rundschau¡Ù¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°È¾Àï¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î³ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤òºÎÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ²°Â¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¾ï¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1»î¹ç¤Î¤ß¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¾ï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤À¡£¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¡¢¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¤Ï¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¥´¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¥ë¤Î¹â¤¤¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¢¤ëÆ²°Â¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¹ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¤½¤Î»Å»ö¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·Ú¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¸åÈ¾Àï¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬Í×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤À¤í¤¦¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç30¥´¡¼¥ë30¼ºÅÀ¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ²°Â¤Ï¹¶¼é¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¢¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¤Ï¹ª¤ß¤Ê¸Ä¿Íµ»¤«¤é·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤À¡£
¤¢¤È¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤«¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï5»î¹ç¤Ç0¥´¡¼¥ë0¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢CL¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ì¤ÐÉ¾²Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£
