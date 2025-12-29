ドラッグストアで買ってよかった！アイメイクアイテム10選

美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。目元は第一印象を左右する大事なパーツ。だからこそ、価格以上に仕上がりがいいアイテムを選ぶことが大切なんです！そこで今回は、ドラッグストアで買ってよかったアイメイクアイテムだけを厳選して10個ご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

ケイト ポッピングシルエットシャドウ（PK-1 ラズベリーロゼポップ）

ケイト ポッピングシルエットシャドウ（PK-1 ラズベリーロゼポップ）／1,540円（税込）

淡い血色感とグレージュの深み＋シルバーラメで、柔らかな華やかさと透明感が生まれる神配色パレット。

ふんわりミュートなのに、重ねるほど立体感が生まれてクリっと丸い瞳を演出♡

アイラインなしでもパッチリ見えるので、ナチュラルメイクからしっかりメイクまで幅広く活躍！

ヴィセ ダブル ムード アイズ（PK-5 ブロッサムムード）

ヴィセ ダブル ムード アイズ（PK-5 ブロッサムムード）／1,540円（税込）

清楚・可憐・抜け感のバランスが天才的なピンクパレット♡

淡いのにぼんやりせず、目元に自然な存在感が出る色設計が優秀。

柔らかい光を仕込んだようなツヤで、目もとがパッと華やぎます。使う色によって雰囲気が変わるので、マンネリ防止にもGOOD。

キャンメイク プランぷくコーデアイズNeo（N02 チュチュプランぷく）

キャンメイク プランぷくコーデアイズNeo（N02 チュチュプランぷく）／792円（税込）

涙袋メイクが苦手でも失敗しない、盛れ確定パレット。

白みの強いピンクカラーなのに、クリアな発色で自然なぷっくり感を演出できるのが◎。

ほんのり甘さも出るのに派手になりすぎないので、涙袋をしっかり盛りたい人はもちろん大人の涙袋メイクにも最適♡

キングダム リキッドアイライナーTP（ブラックブラウン）

キングダム リキッドアイライナーTP（ブラックブラウン）／1,650円（税込）

黒より柔らかいのに、目力はしっかり出る絶妙カラー。

泣いてもこすっても落ちにくい耐久性が優秀で、どんな日でも安心して使えるのがうれしい！

アイドルメイクの神として人気の夢月さん監修だけあって、細部の微調節がしやすい使い勝手のよさも魅力♡

マジョリカ マジョルカ ラインエキスパンダー（BR713 桃色球根）

マジョリカ マジョルカ ラインエキスパンダー（BR713 桃色球根）／1,045円（税込）

ピンクすぎずグレーすぎない、くすみローズピンクカラーで抜け感と締め感をバランスよくプラス！

目元の透明感を引き立ててくれる天才カラーなので、目尻にサッと引くだけでも仕上がりの雰囲気が一気に垢抜け♡

ブラウンやブラックに飽きた人にも激推し！

キャンメイク メタルックマスカラ〜ボリュームルック〜

キャンメイク メタルックマスカラ〜ボリュームルック〜／990円（税込）

ピッチの広いメタルコームがまつ毛を逃さずキャッチして、ひと塗りで贅沢な束感まつ毛が完成するボリュームマスカラ。

根元からスッと均一に液がつくので、ダマ感なくしっかり盛れて驚くほどパッチリ目に！

カールキープ力も高く、下地なしでも上向きまつ毛が続きます♡

SHOBIDO まつげをググッと引きだすカーラー

SHOBIDO まつげをググッと引きだすカーラー／1,320円（税込）

まぶたをしっかり押し上げながら埋もれたまつげをググッと引き出して、根元からカールできる名品。

目の形に沿いやすい中央のカーブが絶妙で、二重さんだけではなく一重・奥二重さんにもぴったり！

軽く挟むだけでカールが決まるので、毎朝のメイクがスムーズに♡

ケイト アイブロウブラシ

ケイト アイブロウブラシ／1,540円（税込）

眉毛のアウトラインまで簡単に決まる、マツモトキヨシ・ココカラファイン限定のワイドなアイブロウブラシ。

やわらかく粉含みのいい筆先で、3秒で眉の形が整うから忙しい朝にもぴったり◎。

仕上がりが確実に変わるので、眉メイクが苦手な人ほど使ってほしい♡

セザンヌ 超細芯アイブロウ（08 ビターグレージュ）

セザンヌ 超細芯アイブロウ（08 ビターグレージュ）／550円（税込）

0.9mmの超極細芯で、眉尻や隙間埋め、毛流れの調整も思いのまま！

濃すぎない赤み控えめなグレージュカラーで、眉の存在感をほどよく調整できる＆ふんわりとした立体感を演出できるのも高ポイント。

気軽に挑戦しやすいリーズナブルな価格なのもうれしい♡

サナ ニューボーン カラーリングブロウマスカラ（03 モーヴブラウン）

サナ ニューボーン カラーリングブロウマスカラ（03）／1,045円（税込）

毛流れが固まりすぎずふわっと柔らかいうぶ眉に仕上がる、極細ファイバー入りの眉マスカラ。

肌なじみのいいモーヴブラウンで、ふんわりとした立体感を演出＆どんな髪色とも合わせやすい万能さも抜群！

小さめブラシで地肌につきにくく、根元から毛流れを立ち上げやすいのも◎

手軽に買えるドラッグストアのアイテムだけでも、目元の印象はぐっと今っぽく更新できます♡

どれも1,500円前後とは思えない名品ばかりなので、ぜひチェックしてみてくださいね！