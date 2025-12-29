26日にスウォンジーを1-0で撃破し、現在イングランド2部のプレミア・チャンピオンシップで首位を快走するコヴェントリー・シティFC。



イングランド2部は今季ここまで23試合を消化しており、これでちょうど半分のスケジュールを消化したことになる。コヴェントリーを指揮しているのは元イングランド代表MFフランク・ランパードだが、チームは絶好調。23試合で勝ち点51を稼ぎ、得点数もダントツ最多の54ゴールを奪っている。





データサイト『Opta』によると、リーグの前半戦で勝ち点とゴール数の両方が50を超えたのは2008-09シーズンのウォルバーハンプトンに続いてイングランド2部史上2つ目のチームだという。昨季イングランド2部で頂点に立ち、プレミア昇格を決めたリーズ・ユナイテッドは95ゴールを奪っていたが、コヴェントリーの今のペースならば100ゴール超えを狙うこともできる。昨季の昇格プレイオフを勝ち抜いてプレミア昇格を決めたサンダーランドが58ゴールだったことを考えると、すでにその数字に近づいているコヴェントリーの攻撃力はかなり印象的だ。指揮官としてのランパードの評価も上がっており、昇格を勝ち取れば2000-01シーズン以来となるプレミアの舞台だ。2017-18シーズンには4部まで下がったこともあるだけに、サポーターも特別な思いで今季の戦いを楽しんでいるはずだ。