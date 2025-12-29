これまで頑なに3バックを貫いてきたマンチェスター・ユナイテッド指揮官ルベン・アモリムだが、26日に行われたプレミアリーグ第18節のニューカッスル戦では4バックにトライ。途中から3バックに戻したが、試合には1-0で勝利した。



このゲームで決勝点を挙げたのはMFパトリック・ドルグで、これがマンU加入後初ゴールだった。これまでは3バックの左ウイングバックに入ってきたドルグだが、本来は攻撃的なウイングにも入れる選手だ。ニューカッスル戦では右のサイドハーフに入ったが、本人は右サイドでのプレイにも問題はないと語る。





「前のチーム（レッチェ）でも同じようなポジションをしたことがあるから、僕にとって新しいことではない。ゴールは本当に嬉しかったね。数日前からシステム変更は知っていたから、どうやってプレイしようか考えていた。利き足で中へカットインすることになるから、そこからの攻撃やチームメイトと連携することが簡単になる」「（マンU加入後最高のゲームだったか？）そうだね、100%。ゴールと勝ち点3には満足だ」（『ESPN』より）。ニューカッスル戦の結果から4バックも選択肢に入ってくるはずで、3バックにこだわり続けることもないだろう。それに応じてドルグの役割も変わっていきそうで、ドルグの攻撃性を活かすうえでは4バックのウイング起用も悪くない案だ。