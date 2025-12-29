コレなんだと思う？「…えっフィギュアじゃないの？！」売場で2度見した100均便利グッズ

ダイソーで110円（税込）で販売されている、宇宙飛行士の形をした謎のアイテム。その正体は、ミニチュアのようなキュートな見た目に反して、驚くほどしっかり仕事をしてくれる「鉛筆削り」でした。デスクにちょこんと置いておくだけで癒やされる、手のひらサイズの頼れる実力派をご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：鉛筆削り（宇宙飛行士）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480571393

ポップな見た目に一目惚れ！ダイソーの「鉛筆削り（宇宙飛行士）」

文房具コーナーでひときわ目を引いたのが、この「鉛筆削り（宇宙飛行士）」です。コロンとしたフォルムと、デフォルメされたポップなデザインがとにかくキュート！

一見するとキャラクターフィギュアのようですが、実は背中部分に鉛筆の差し込み口がある実用アイテムなんです。勉強や仕事の合間にふと目が合うと、宇宙を旅する姿に思わず心が和むような遊び心たっぷりの佇まい。出しっぱなしにしていてもデスクが賑やかでお洒落になり、大人女子の遊び心あるワークスペースにもぴったり馴染みます。

見た目だけじゃない！しっかり削れる「鉛筆削り」としての実力

背中の部分から鉛筆を差し込めば、なめらかに削り上げることができ、その実力はまさに「小さくても頼れる相棒」といったところ。

筆記用具を頻繁に使うシーンはもちろん、たまにしか鉛筆を使わないという方にとっても、これならペンケースや引き出しに隠さず、いつでも手に取れる場所に飾っておけます。使うたびにちょっとしたワクワク感を与えてくれる、実用性とポップなデザインが融合した逸品です。

手のひらサイズの相棒！どこへでも連れて行きたくなるサイズ感

手のひらに収まるコンパクトなサイズ感も、使いやすさのポイントです。場所を取らないので、狭いデスクの上や、パソコンのモニター横など、ちょっとしたスペースに配置が可能。

軽量で持ち運びにも便利なので、お気に入りの手帳と一緒に持ち歩いたり、家の中の好きな場所に移動させたりと、活用の幅が広がります。110円という手軽さで、実用的な文房具と可愛いポップなオブジェを同時に手に入れたような、なんともお得で幸せな気分にさせてくれるアイテムでした。

ダイソーの「鉛筆削り（宇宙飛行士）」は、日々の作業をちょっと楽しく、デスク周りを明るく彩ってくれる名品でした。見た目の可愛さに癒やされ、機能性の高さに納得。文房具コーナーで見かけた際は、ぜひこの小さな宇宙飛行士をあなたのデスクに迎えてみてはいかがでしょうか。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。