ºâÀ¯ÌÌ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢Àª¤ÈÀï¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡¡¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë¤³¤½ÍýÁÛ¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ö²æ¡¹¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
º£µ¨¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤Ï17ºÐ¤ÎMF¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥«¡¼¥ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤À¡£¥«¡¼¥ë¤ÎÃ©¤ëÆ»¤³¤½¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹°éÀ®¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥É¥ì¡¼¥¼¥óCEO¤Ï¡¢¥«¡¼¥ë¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ºâÀ¯ÌÌ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Éé¤òÄ©¤à¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¼ã¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤ä¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤¬¤Í¡£ºâÀ¯Åª¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬¤«¤Ê¤êÀè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¸¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¡£²æ¡¹¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¸»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤«¡¢´ûÂ¸¤Î¼ýÆþ¸»¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¡ØAbendzeitung¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¸½ºß¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥±¥¤¥ó¤ä¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤È¼ã¼ê¤¬¾å¼ê¤¯Í»¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥«¡¼¥ë¤ÎÀ®¸ùÎã¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î°éÀ®¤Ë¤ÏÎÏ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
