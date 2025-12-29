¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¥«¡¼¥ë photo/Getty Images

¥¯¥é¥Ö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥É¥ì¡¼¥¼¥óCEO¤Ï¡¢¥«¡¼¥ë¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ºâÀ¯ÌÌ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Éé¤òÄ©¤à¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¼ã¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤­¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£

¡Ö¥ì¥Ê¡¼¥È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£´ÆÆÄ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥Ë¤é¤¬Èà¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤­¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¡£ÀµÄ¾¡¢Èà¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÁá¤¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤à¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤¬²æ¡¹¤¬Êâ¤àÌ¤Íè¤À¡£¥ì¥Ê¡¼¥È¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ª¼êËÜ¤À¤è¡£¥à¥·¥¢¥é¤â¤½¤¦¤À¡£²æ¡¹¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÊó¤ï¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥×¥í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤è¤ê¤â¹â¤¤³ä¹ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤ä¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤¬¤Í¡£ºâÀ¯Åª¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬¤«¤Ê¤êÀè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¸¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¡£²æ¡¹¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¸»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤«¡¢´ûÂ¸¤Î¼ýÆþ¸»¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¡ØAbendzeitung¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£

¸½ºß¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥±¥¤¥ó¤ä¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³Ë­ÉÙ¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤È¼ã¼ê¤¬¾å¼ê¤¯Í»¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥«¡¼¥ë¤ÎÀ®¸ùÎã¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î°éÀ®¤Ë¤ÏÎÏ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£