何件も探してやっと見つけたよ！人気すぎて売り切れ続出♡平成レトロなアレ型の100均ミラー

以前ダイソーに登場し、SNSなどで話題になったガラケー型のミラー。平成レトロなデザインがたまらないと人気が出て、入荷してもすぐに売り切れてしまう状況が続いていました。ところが先日、大型店舗を訪れたところ…ついに発見しました！あの頃みたいに、ストラップを付けて可愛くデコって♡拡大鏡付きで便利ですよ。

商品情報

商品名：持ち運べるコンパクトミラー

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480656816

以前ダイソーに登場し、SNSなどでもかなり話題になった『持ち運べるコンパクトミラー』。

ガラケーのようなデザインがとても可愛いと人気が出て、入荷してもすぐ売り切れてしまい、なかなか入手困難な状況が続いていました…！

ところが、12月の下旬に関東近郊のダイソー大型店舗を訪れたところ、ついに出会うことができました！

学生時代にガラケーを使っていた大人世代にとってはたまらない、平成レトロ感たっぷりなデザインのミラーです！

ちょっぴりおもちゃのようなデザインが逆に可愛くて、取り出すたびに気分も上がります♡

ボタンはプリントなので押せませんが、デザインがかなり細かく、こだわりを感じます。

開くと両面がミラーになっていて、使い勝手も抜群です。

しかも、片側が普通鏡、もう片方が2倍の拡大鏡になっているので、シーンやお好みに合わせて使い分けることができます！

ミラーの大きさはコンパクトで持ちやすく、目元のメイクや前髪のチェックなどにぴったりです。

ストラップも付けられるからデコレーションして楽しめる！

上部にはストラップを通す穴もあるので、デコレーションできるのも嬉しいポイント！

じゃらじゃらとしたビーズのストラップを付けるも良し、あの頃のようにストラップを盛り盛りに付けて、個性を出すのも良し♡

本体にキラキラなシールなどを貼ってアレンジするのもいいかもしれません。

ダイソーで『持ち運べるコンパクトミラー』を見つけたらとてもラッキーなので、ぜひゲットしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。