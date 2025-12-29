100均で可愛すぎてスルーできなかったよ♡毎回罪悪感あるけど…アイデアがすごい専用ホルダー
セリアで見つけて可愛さに一目惚れ♡きのこ型の画鋲ホルダー
商品名：プッシュピンホルダー きのこ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径4.5cm×3.8cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4991203208491
セリアの文具売り場で、とても可愛いアイテムを発見しました！
『プッシュピンホルダー きのこ』は、画鋲やプッシュピンをおしゃれに保管できるきのこ型の専用ホルダー。
ユニークなフォルムに惹かれて、見つけた瞬間カゴにINしてしまいました♡
おもちゃのゴムボールのような、不思議な質感です。
柔らかくて、押すと凹みます。
傘の部分に画鋲やプッシュピンをさして保管します。
つるんとした傘に刺すのはちょっと罪悪感がありますが、プツっと刺しごたえがあって、なんだか気持ちいいです。
散らばらず定位置を作れるうえに、画鋲のデザインを選べば見た目も可愛くできます♡
こだわりのピンを組み合わせればインテリアのようにデスクに飾れるので、置き物感覚で使えるのもいいですね。
ただ、当然ながら穴があき、あいた穴が目立つので、ピンは毎回同じ個所に戻そうと思います！
ニュアンスカラー＆ちゅるんとしたデザインが可愛いプッシュピンもおすすめ♡
商品名：デザインプッシュピン 20P ホワイトグレー＆くすみカラー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径1×奥行1.1cm
入り数：20個
販売ショップ：セリア
JANコード：4968583252789
先ほどきのこのプッシュピンホルダーに使用したのが、こちらの『デザインプッシュピン 20P ホワイトグレー＆くすみカラー』です。
ニュアンスカラーと、ちゅるんとしたデザインが可愛い画鋲です。
同じくセリアの文具売り場に並んでいました。
壁にポスターなどを飾る際に、さりげなく可愛さを添えてくれます！
写真やポストカードをボードに飾る際にもぴったりですよ。
セリアで見つけられたら、ぜひ2つセットで使うのがおすすめです！気になる方はチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。