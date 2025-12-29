【2025振り返り】永野芽郁と不倫疑惑、「気鋭の韓国人俳優」とは？後に事務所が報道を否定

さまざまな出来事があった2025年も残り数日。日本のみならず、お隣・韓国でも芸能界を中心に明るい話題から衝撃的な出来事まで、多種多様なニュースが駆け巡った。

【写真】永野芽郁と熱愛？キム・ムジュン、立場発表

スポーツソウル日本版編集部では、2025年の韓国芸能界を象徴する出来事を振り返るニュースを選出。スターの活躍や心温まる話題はもちろん、社会的な波紋を広げた事件・騒動まで、この1年を象徴するニュースを改めて整理してみた。

人気女優・永野芽郁に、田中圭との不倫疑惑に加え、韓国人俳優との“二股交際”疑惑まで浮上し、大きな関心を集めている。

4月23日、『週刊文春』が「永野芽郁（25）が田中圭（40）と二股不倫！」と報じた。

報道によると、永野芽郁は15歳年上の田中圭と交際を続けているという。田中圭は2011年に結婚し、2人の子どもを持つ既婚者だ。

『週刊文春』は4月19日に田中圭が永野芽郁の自宅を訪れた現場をとらえたとし、2人が手をつないでいる写真まで公開した。2人は映画『そして、バトンは渡された』（2024年公開）で共演している。

さらに報道では、永野芽郁は田中圭だけでなく、「気鋭の韓国人俳優」とも交際していると伝えた。

彼女がヒロインを務めるドラマで共演中の若い韓国人俳優を何度も自宅に招いており、田中圭との関係も続けていたとのことだ。

もしこれが事実であれば、「気鋭の韓国人俳優」とは、ドラマ『キャスター』で共演中のキム・ムジュンとみられる。

1998年5月24日生まれのキム・ムジュンは、2020年のウェブドラマでデビューした俳優だ。永野芽郁の1歳年上となる。

これまで、ドラマ『わかっていても』『時速493キロの恋』『恋人〜あの日聞いた花の咲く音』『結婚はしていませんがバツイチです』などに出演してきた、まさに「気鋭の韓国人俳優」だ。

『ブラックペアン』シーズン2で日本ドラマに初出演し、現在はTBSドラマ『キャスター』に出演している。キム・ムジュンは劇中、報道番組「ニュースゲート」のADチェ・ジェソン役を演じている。

一方の永野芽郁は、同番組の総合演出・崎久保華を演じており、両者は裏方同士の役どころだが、共演を通じて距離が縮まったのかもしれない。

当然ながら韓国メディアもこの報道を取り上げ、「永野芽郁、“既婚者”田中圭との不倫疑惑…韓国人俳優との二股説も」「日本のトップ女優・永野芽郁、15歳年上の田中圭と不倫疑惑…まさか二股まで？」といった見出しが並んでいる。

はたして今回の“文春砲”は事実なのか。日韓の注目が集まっている。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）