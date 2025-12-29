グランドニッコー東京 台場で味わう贅沢パフェ。あまおう尽くしのご褒美時間

日常から少し離れて、心までほどける甘いひとときを過ごしたい。そんな願いを叶えてくれるのが、グランドニッコー東京 台場「The Lobby Cafe」に登場する季節限定のいちごパフェです。吹き抜けのロビーに差し込むやわらかな光とともに味わうのは、真っ赤に輝く旬の果実。視覚も味覚も満たされる一杯は、自分へのご褒美や大切な人との特別な時間にぴったりです♪

あまおうを重ねた美しい層

パフェの下層には、いちごのコンポートといちごのブランマンジェを重ねた4層仕立て。鮮やかなバイカラーが印象的で、スプーンを入れる前から心を奪われます。

さらに、バラの香りをまとったいちごゼリーの中に輪切りのいちごを閉じ込め、華やかさと上品さを演出。

上層にはスポンジとブランドいちご“あまおう”を贅沢に重ね、果実本来の甘みと酸味を存分に楽しめます。

ビスキュイテリエ ブルトンヌのお正月限定スイーツ♡華やかなガレット・デ・ロワやギフトが登場

食感と香りが広がる贅沢仕立て

ひんやりとしたストロベリーアイス、ほどよい食感のサブレ、濃厚ないちごのカスタードクリームが重なり合い、味わいに奥行きをプラス。

トップにはいちごのシャンティークリームとルビーチョコレートの生チョコレートをあしらい、ミントや金箔、チョコレートの飾りで仕上げました。

幾重にも折り重なるいちごの表情を楽しめる、1日10食限定の特別なパフェです。価格は\3,000（消費税・サービス料込）。

ロビーで楽しむくつろぎの時間

提供場所は、グランドニッコー東京 台場2階「The Lobby Cafe」。提供期間は2025年1月1日（木・祝）～2月28日（土）、時間は13:00～17:00（L.O.）です。

天井高の開放的な空間で、東京湾の空気を感じながら味わうスイーツは格別。非日常へと誘うホテルならではのカフェタイムを堪能できます。

心をほどく、冬のご褒美スイーツ

旬のあまおうを幾重にも重ねた、グランドニッコー東京 台場のいちごパフェ。美しい層、豊かな香り、計算された食感が調和し、ひと口ごとに幸せが広がります。

忙しい日常を忘れ、ゆったりと自分を甘やかす時間を過ごしてみては。冬だけの特別な味わいが、心に残る思い出を運んでくれるはずです♡大切な人とのひとときにもおすすめです。