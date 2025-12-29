Æü¶ä¡¢º£¸å¤â¶âÍ»´ËÏÂÄ´À°¤¬É¬Í×¡¡12·î¤ÎÀ¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î¼ç¤Ê°Õ¸«
¡¡Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ò·è¤á¤¿18¡¢19Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢À¯ºö°Ñ°÷¤«¤é¡Öº£¸å¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¶âÍ»´ËÏÂÅÙ¹ç¤¤¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¡×¤ÈÍø¾å¤²·ÑÂ³¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬29ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æü¶ä¤¬²ñ¹ç¤Î¡Ö¼ç¤Ê°Õ¸«¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢±ß°Â¤äÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ËÂÐ¤·À¯ºö¶âÍø¤¬Äã¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬Áê±þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â½Ð¤¿¡£
¡¡Æü¶ä¤Ï¤³¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹â´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Äã²¼¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î½ÕÆ®¤ÇÃå¼Â¤ÊÄÂ¾å¤²¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò0.5¡óÄøÅÙ¤«¤é0.75¡óÄøÅÙ¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ò·è¤á¤¿¡£9¿Í¤ÎÀ¯ºö°Ñ°÷Á´°÷¤¬»¿À®¤·¤¿¡£