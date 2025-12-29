クリスマスに行きたい「福井県の絶景ドライブスポット」ランキング！2位「東尋坊周辺ルート」、1位は？【2025年調査】
冷え込みが厳しくなるにつれ、冬の絶景はその輝きを増し、この季節にしか出会えない幻想的な表情を見せてくれます。断崖絶壁の海岸線や静かな湖面など、福井県ならではの大自然を満喫できるドライブコースは、クリスマスの思い出をよりロマンチックに彩ってくれることでしょう。
All About ニュース編集部は12月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ドライブスポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、クリスマスに行きたい「福井県の絶景ドライブスポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「福井と言ったら東尋坊のあらい崖。あの波と崖を見て、自分の荒々しさを高ぶらせたい」（20代男性／東京都）、「東尋坊に立ち寄ってサスペンスドラマの舞台を見たいです」（50代女性／和歌山県）、「冬の東尋坊はまた違った魅力がありそうだからです。2時間ドラマごっこがしたいです」（40代女性／青森県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「夕日も夜景も楽しめる万能スポットだと思うから」（40代男性／福岡県）、「湖と日本海を一望できる展望が魅力で、山頂からの眺めは特別感があるからです」（20代女性／大阪府）、「海沿いを走れるし山頂付近に絶景を楽しめるカフェなどもあるから」（30代女性／岐阜県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：東尋坊周辺ルート（日本海絶壁沿い）／55票2位は「東尋坊周辺ルート（日本海絶壁沿い）」でした。高さ20m以上の断崖絶壁が続く東尋坊は、冬の荒波と荒々しい岩肌が織りなすダイナミックな景観が魅力。日本海の自然の厳しさと美しさを体感できる絶景ルートとして、クリスマスシーズンにも注目を集めました。
1位：三方五湖レインボーライン（梅丈岳山頂公園方面）／79票1位は「三方五湖レインボーライン（梅丈岳山頂公園方面）」でした。日本海と湖を一望できる山岳道路で、特に梅丈岳山頂からの景色は「天空の絶景」とも称されるほど。冬は空気が澄み、湖面や海に反射する光が美しく、幻想的な風景を楽しめます。静けさとロマンを兼ね備えたドライブコースとして、多くの票を獲得しました。
