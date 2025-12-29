カップルで行きたいと思う「埼玉県の道の駅」ランキング！ 2位「果樹公園あしがくぼ」を抑えた1位は？【2025年調査】
キリッと冷えた空気のおかげで、光の演出や雪の情景がいっそう輝きを増す冬。そんな季節こそ、2人の絆を深めるドライブデートがおすすめです。心まで温まるご当地の味や、今しか見られない絶景。そんなトキメキが詰まった「道の駅」を目的地に、冬の休日を彩りましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「埼玉県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自然豊かで季節感を楽しめる場所が多く、落ち着いたデートに向いている。景色を眺めながら散策でき、都会とは違う時間を過ごせそう」（30代女性／秋田県）、「季節の果物狩りや地元農産物直売があり、フルーツ狩りデートやお散歩に最適だからです」（60代男性／愛知県）、「夜はライトアップや星空がロマンチックだから」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
回答者からは「新鮮野菜や地元の特産品が豊富で、季節限定でいちご狩りもあるので行きたいです」（50代女性／広島県）、「いちご尽くしのスイーツが充実。春には広大なポピー園や苺狩りも楽しめ、甘いひとときを二人で過ごせる」（30代男性／滋賀県）、「元産いちごを使ったお菓子・ジャム・ドリンクなど が豊富に並んでいるから女性におススメしやすいのかなと思います」（30代男性／鳥取県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：果樹公園あしがくぼ（横瀬町）／49票2位にランクインしたのは、横瀬町にある「果樹公園あしがくぼ」です。秩父の玄関口に位置し、目の前を横瀬川が流れる自然豊かなロケーションが魅力。冬には近隣で「あしがくぼの氷柱」が開催され、幻想的なライトアップを鑑賞した後に立ち寄るカップルも多いスポットです。施設内では、地元産の紅茶を使ったソフトクリームや、名物の「ずりあげうどん」を味わえるほか、近隣の農園での果物狩りも楽しめます。川のせせらぎを聞きながら、ゆったりとした時間を過ごせるドライブの目的地として支持を集めました。
1位：いちごの里よしみ（吉見町）／60票1位に輝いたのは、吉見町にある「いちごの里よしみ」でした。名前の通り、県内屈指のいちごの産地である吉見町に位置する、まさに「いちご好きの聖地」です。直売所には大粒で新鮮ないちごが並び、併設された食堂やカフェではいちごをふんだんに使ったソフトクリームやスイーツを堪能できます。特にいちご狩りシーズンには多くのカップルでにぎわい、甘い香りに包まれながらのデートは思い出に残ること間違いなし。遊具のある広場や、地元の特産品がそろうお土産コーナーも充実しており、華やかで楽しいひとときを過ごせる道の駅です。
