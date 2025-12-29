Image: WeatherlyJapan

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

暖かい掛け布団って、重いんですよね。もちろんそれだけ、熱を逃さないように中材がたっぷり充填されていることの証明にもなるわけですが。

でも、ズッシリした重さを感じなくても暖かく快適に眠れる時代は、もう到来しているのです。

「The Cubes 無重力ウォーム掛け布団」は、宇宙服に採用されている技術を応用して作られた掛け布団です。

宇宙服の保温技術を寝具に応用

Image: WeatherlyJapan

「The Cubes 無重力ウォーム掛け布団」の注目すべきポイントは、NASAが宇宙服に採用しているというコーティング技術を応用した「窒化アルミニウムコーティング」にあります。

宇宙空間という過酷な環境でも体温を守るために開発されたこの技術が、布団の中の熱を反射して逃がしにくく、外からの冷気をしっかりブロック。

Image: WeatherlyJapan

さらに独自開発の「MAHGファイバー」という素材が、体から出る湿気を吸収して発熱するという仕組み。この中材は暖かいだけでなく蒸れにくいという特長もあるので、寝ている間に汗をかいてしまうという悩みにもアプローチしてくれます。

8層構造と独自加工が心地よさを実現

Image: WeatherlyJapan

「8層のレイヤー構造」も、暖かさに貢献。熱を反射する層、発熱する層、冷気を遮断する層など、それぞれの役割を持った層が重なることで、効率よく暖かさをキープ。

Image: WeatherlyJapan

また、「Z型キルティング加工」という独自の縫製技術も、体のラインに沿ってフィットするよう設計されているもの。

これによって重さを感じにくく、まるで掛けていることを忘れるような軽やかさを実現。高機能ダウンジャケットに包まれているような感覚で、眠りにつくことができます。

洗えて、コンパクトにしまえる

Image: WeatherlyJapan

どんなに高機能でも、お手入れが大変だと使い続けるのは難しいもの。その点、「The Cubes 無重力ウォーム掛け布団」は洗濯機での丸洗いに対応。いつでも清潔に保てます。

さらに圧縮袋を使えばコンパクトに収納できるので、シーズンオフの保管場所にも困りません。

暖かさ、快適さ、お手入れのしやすさという3拍子が揃った「The Cubes 無重力ウォーム掛け布団」は、この冬、より良い睡眠環境を整えたい方にチェックしてほしいアイテムです。

プロジェクト終了間近になっていますので、気になる人はお早めに、以下のリンク先で詳細のチェックを！

machi-ya購入限定！メリークリスマスキャンペーン！

配布枚数：先着50枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2025年12月31日（水）23:59 クーポン金額：1,500円OFF（支援金額10,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

宇宙技術を採用した新感覚掛け布団。ムレない、暖かい、オールシーズン掛け布団。 14,630円 41%OFF machi-yaで見る

>> 宇宙技術を採用した新感覚掛け布団。ムレない、暖かい、オールシーズン掛け布団。

Image: WeatherlyJapan

Source: machi-ya