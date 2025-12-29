米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は２８日（日本時間２９日）、ポスティング交渉期限が米東部時間で来年１月４日午後５時（同５日午前７時）に迫っている巨人・岡本和真内野手（２９）に関する考察記事を掲載。全米野球記者協会所属のＦ・ロメロ記者がＸに投稿した「情報筋によると、パドレス、パイレーツ、エンゼルスは日本人三塁手の岡本和真に関心を示している球団の中の３つだ」という情報を元に推理を展開した。

同サイトは「もしエンゼルスと契約すれば、岡本は間違いなくホットコーナー（三塁）を守ることになるだろう。今季三塁を守っていたモンカダはＦＡとなっており、レンドンは故障に悩まされたキャリアの末に引退する見込みだ。エンゼルスは今オフ、三塁に新戦力を加えたいという意向を明確にしてきた。岡本はＮＰＢからやって来る以上、リスクを伴う存在ではあるものの、球団内部の戦力と比べれば、上積みをもたらす存在になり得ることは容易に想像できる」と予想。さらに「パドレスでは岡本が一塁を守る可能性がはるかに高そうだ。マチャドは当面の間、三塁手として固定されており、将来の殿堂入り選手は球団と結んだ巨額の契約延長のうち、１０年近くを残している。一方で一塁は早い段階でアラエスがＦＡとなり、シーツと（韓国球界から加入する）宋成文が争うようだが、両者とも左打ちであり、一塁よりも他のポジションに適している」と指摘した。

「トレード・ルーマーズ」は当初、岡本が４年総額６４００万ドル（約１００億円）程度の契約を予想していた。その上で「パドレスは今オフ、宋成文とキングとの再契約に多額の資金を投じてきたが、その結果、報じられている球団予算の限界に近づいており、新たに戦力を加えるよりもロースターの他の部分で年俸を削減する方向に動く可能性の方が高そうだ」「エンゼルスは今オフ、大きな支出がほとんど見られず、比較的静かな状況が続いている。それは岡本のような打者を加える余地が予算内にあることを意味している可能性もあるが、レンドンの悲惨な契約以降、ＦＡ市場で野手に大金を投じることに消極的であった球団が前任の三塁手の契約が正式に終了する前に新たな三塁手に複数年契約を提示する意思があるのかどうか、という疑問を抱いても仕方ないだろう」とした。

そして最後に、「パイレーツはおそらく岡本と最も頻繁に結びつけられてきた球団であり、三塁に大きな穴を抱える中で、例年になく積極的なオフシーズンを過ごしていることを考えれば、この強打者を獲得してもそれほど驚きではない。岡本は今オフ、ブルージェイズやレッドソックスとも関連付けられてきたが、現時点ではいずれもブレグマンやビシェットといった大物（ＦＡ）選手に焦点を当てているように見える。岡本の交渉期限の終了が近づいていることを考えると、ブレグマンやビシェットが決着する前に岡本が契約を結ぶ可能性はますます高まっている。その場合、より影響力の大きな選手のために確保しておきたいロースター枠を埋めることに慎重な両球団との契約はやや成立しにくくなるかもしれない」と見通しを立てた。