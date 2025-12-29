水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　12月29日〜1月4日の運勢

【2025年12月29日〜1月4日の運勢の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢自信をもって思いを伝えて。支え合う関係も大切に

あなたの内側にある思いが、まっすぐだれかの心に届きやすい運気です。素直な気持ちで、堂々と自分を表現することで、深い絆が育まれます。人に手を差し伸べたり、逆に頼ったりすることで生まれるつながりも大切に。2日の過剰なお世辞やほめ言葉は逆効果に。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢落ち着いて目の前のことに向き合える。生活の土台を整えて

細かな作業や裏方の仕事に集中しやすく、後回しにしていたものやデータの整理、雑務を片づけるのに最適なタイミング。ここで一気に整えることで、今後の運気の流れが軽やかに。3日の満月は、小さなことほどていねいに。感謝の気持ちは心を込めて伝えて。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢年末年始のイベントで生活を彩ろう。神社へのお参りは吉

年越しやお正月など季節の行事を楽しみ、穏やかな時間を過ごすことで、新しい年に向けた夢や希望、アイディアがわいてきます。神社にもお参りし、年末は一年間の感謝を、年明けはチャレンジしたいことを言葉に。４日はノルマを確実にクリアして。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢進みたい道へ一歩踏み出して。チャレンジの選択は慌てずに

気持ちの整理がついてきて、やりたいことや進みたい方向が見えてきます。意外なことであっても、まずは試してみると新しい流れがつかめそう。勢いで動きたくなることもありますが、今は極端な判断をしやすいので、ひと呼吸おいてから選択を。29日は大切な人と過ごして。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢まわりと歩調を合わせるとパワーが倍に！2026年の予定を立てて

あなたの意識はすでに2026年へと向かっています。少し先の遊び、仕事や勉強の予定を考えるのは開運行動ですが、ややフライング気味なところも。周囲と足並みをそろえることで、物事がよりスムーズに進みます。30日は、2026年に挑戦したいことの準備を静かに始めると吉。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢ワクワクする気持ちが運気を上昇。おしゃべりに開運のヒントあり！

おしゃれをして出かけたり、人気のスポットを訪れたりすると、キラキラした運気を引き寄せられます。バーゲンでは掘り出し物に出会える予感。気軽なおしゃべりがいい刺激になるので、友人と過ごす時間を大切に。31日は、2026年の楽しみな予定をひとつ立てて。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢新しい“気づき”があるとき。今いる場所から一歩踏み出して

今いる場所から少しだけ行動範囲を広げてみると、気持ちが軽くなり、視界もクリアに。これまで見えていなかったことにも気づけるはず。特に1日は、新たなことに目を向けると発見が。また、迷いが生まれたときは、周囲の判断にゆだねたほうがスムーズに事が運ぶでしょう。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢過去と未来がつながり、次のステップへ。“区切り”も意識

2025年にできたこと・できなかったことを振り返りましょう。その中に、“2026年にすべきこと”のヒントがあるはずです。また、ひと区切りがつくタイミングでもあるので、さまざまなデトックスやリセットをするのも◎。2日はあこがれの場所へ。神社で絵馬を書くのも開運行動です。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢動き回るほど運気が上昇！チャンスの波に乗って

動けば動くほど、理想に近づける好調期。活動範囲が広がると気持ちもやる気も上向きになり、そんなあなたの変化に合わせて、まわりの人間関係や状況も望むように動いていきます。3日の満月は慣れていること、得意なことほど慎重に。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢愛する人たちとの対話を大切に。心地いい人間関係を育んで

相手の話をきちんと聴く力、思いを伝える力が高まり、さまざまな人と理解し合えて、心地よいつながりを育めます。特に年末年始は家族や恋人など、愛する人たちとの語らいを大切に。4日は意見交換からワクワクするアイディアが生まれる予感。ただし、1日の自分語りは控えめに。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

今月の運勢 バックナンバーはこちら 今週の運勢 バックナンバーはこちら

水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



