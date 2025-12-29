ドル円理論価格 1ドル＝155.98円（前日比-0.22円）
割高ゾーン：156.74より上
現値：156.10
割安ゾーン：155.22より下
過去5営業日の理論価格
2025/12/26 156.20
2025/12/25 156.50
2025/12/24 156.42
2025/12/23 156.40
2025/12/22 155.98
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
