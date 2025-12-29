CNSA＝中国国家航天局は日本時間2025年12月27日、四川省の西昌衛星発射センターから「長征3号B」ロケットで静止軌道気象衛星「風雲4号03星」を打ち上げ、所定の軌道へ投入したと発表しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征3号B（風雲4号03星／FY-4C）

ロケット：長征3号B（Long March 3B／CZ-3B）打ち上げ日時：日本時間2025年12月27日1時07分発射場：西昌衛星発射センター（中国）ペイロード：風雲4号03星（Fengyun-4 03／FY-4C）

CNSAによると、風雲4号03星は中国の第2世代・地球静止軌道気象衛星「風雲4号」シリーズの衛星で、対地観測ペイロード4台（放射成像装置、赤外探測装置、雷電成像装置、電離層紫外分光成像装置）と、太陽観測ペイロード2台（太陽極紫外成像装置、太陽X線・極紫外成像装置）を搭載するとしています。

CMA＝中国気象局もFY-4CはFY-4シリーズ最新機として、FY-4Aの後継機となりFY-4Bとあわせて運用体制を強化すると説明しています。

【▲ 西昌衛星発射センターから打ち上げられた長征3号Bロケット（Credit: CMA）】

【▲ 風雲4号03星（Fengyun-4 03／FY-4C）のイメージ図（Credit: CMA）】

