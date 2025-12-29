大東銀がカイ気配切り上げ、東邦銀が筆頭株主に浮上◇

大東銀行<8563.T>がカイ気配を切り上げている。前週末２６日の取引終了後、東邦銀行<8346.T>がＨＳホールディングス<8699.T>から大東銀株を取得したと発表した。福島県を地盤とする東邦銀は、同じく同県を地盤とする大東銀の筆頭株主に浮上する。東邦銀は地域経済の発展と両行の企業価値向上の観点から、関係強化に向けて大東銀と協議を進めて行く予定としている。大東銀株に対しては経営基盤の強化につながるとの期待をもとにした買いが入ったようだ。



東邦銀はＨＳＨＤから大東銀株２２８万１５００株を２６日付で取得した。議決権ベースの保有割合は従来の１．５６％から１９．６７％に上昇することとなる。取得価格は約２０億円。ＨＳＨＤの議決権ベースの保有割合は１９．４９％から１．３８％に低下する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS