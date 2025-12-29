ＤＣＭが４日ぶり反発、上限２．１５％の自社株買いを発表 ＤＣＭが４日ぶり反発、上限２．１５％の自社株買いを発表

ＤＣＭホールディングス<3050.T>が４日ぶりに反発した。同社は前週末２６日の取引終了後、取得総数３００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．１５％）、取得総額５５億円を上限とする自社株買いを実施すると発表。これを材料視した買いが入り、ショートカバーを誘発したようだ。



自社株の取得期間は２９日から来年６月３０日。同時に発表した２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算は、売上高が前年同期比２．９％減の４０５０億３３００万円、経常利益は同１．６％減の２５４億３６００万円。最終利益は微減の１５３億４１００万円となった。猛暑対策用品が好調だった一方で冬物商品の動きは鈍く、防災用品と防犯用品は前年にあった需要の反動を受けた。半面、プライベートブランドの販売強化が奏功し、売上総利益率は改善した。



出所：MINKABU PRESS