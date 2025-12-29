BTSの公式SNSにて、V（ヴィ）の『TYPE 非』のビジュアルとConcept Preview 1が公開され、ファンの注目を集めている。

■BTS Vが『TYPE 非』ビジュアルとConcept Preview 1を公開

12月27日に公開されたのは、上半身裸のVが口に手を当てたモノクロのビジュアル。片目が腫れているようにも見えるVの表情は、右半分と左半分で別人のように見える。左上には「非1」「非2」「非34」「非5」「非678」「非9」「非1011」「非1213」「非14」「非1516」「非1718」「非19」「非20」「非V」と記載された。

翌日の28日には、Concept Preview 1（動画）が公開。積み上げられたレトロなテレビに様々なVが映し出され、顔の傷を鏡で確認しているような姿や、大きな口を開けて叫んでいる姿、黒縁メガネをかけたり、不敵な笑みを浮かべたりと、いつもの柔らかな印象のVとは異なる新鮮な姿を披露している。

これらの公開に、SNSでは「ワクワクが止まらない」「今までと全然違うテテ」「ちょい悪な感じ？ヴィランな感じ？」「これもこれもこれも全部テテ！？」「新たなテテが見れそうで楽しみ」「見たことのないテテがたくさんいる」など、世界中から大きな関心が寄せられている。

なお、投稿には「Pre-order: 2025.12.31. 11AM (KST)」と綴られており、大晦日には何らかの発表があると思われる。

