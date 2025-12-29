ETF売買動向＝29日寄り付き、日経レバの売買代金は190億円 ETF売買動向＝29日寄り付き、日経レバの売買代金は190億円

29日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比15.4％減の521億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.5％減の333億円となっている。



個別ではグローバルＸ ＭＳＣＩ ガバナンス・クオリティー <2636> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種 <1546> 、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> 、高配当成長 日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <345A> など38銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が4.85％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.33％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> が3.87％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が3.58％高と大幅な上昇。



一方、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> は3.66％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <487A> は3.06％安と大幅に下落している。



日経平均株価が275円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金190億9200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金183億200万円をやや上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が49億1900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が23億6000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が22億5300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億4900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が8億4000万円の売買代金となっている。



株探ニュース

