４団体統一世界スーパーバンダム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が２８日、羽田空港着の航空機で帰国。２７日にサウジアラビアで防衛に成功したが、会見に同席した父の井上真吾トレーナーからは試合内容への不満を呈された。

守り一辺倒のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（メキシコ）に大差判定勝ち。史上初の世界戦２７連勝を飾ったが、尚弥は試合後と同様に「気持ちと体がやっぱり一致してなかった」と改めて反省。ピカソ陣営のクレームによりバンテージを巻き直させられ「試合前にもいろいろあった…」と、イライラを抱えた点も反省材料だという。

試合後には両手を掲げ勝利をアピールしたピカソ。尚弥は「そもそもリスペクトを感じない。あんな対戦相手は初めて。終わって気持ち的にもスッキリこない」と批判するほど、不満の多い試合だった。

これに井上真吾トレーナーは「自分から見たらもう…ですよね。相手を舐めている訳ではないですけど、あれは尚弥の試合じゃない。順を追って組み立てていけば、もっと違う試合になったと思う」と指摘。「いい意味でいろいろ話し合いたい。自分は納得いってないところがあります」とも語った。

それでも、年内４試合の厳しい日程で無敗を守った尚弥。同興行でスーパーバンタム級転向初戦を苦しみながら判定で勝利した、前ＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）とは、来年５月に東京ドームで対戦することを誓い合っている。「この４試合で課題、次につなげないといけないところもしっかりと見えた」と前を向いていた。