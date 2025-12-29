ピース又吉、漫才に消極的な相方・綾部に苦言「メンタルだけがハリウッドスター」
お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、カンテレ・フジテレビ系バラエティ特番『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』(1月2日15:40〜)にゲスト出演する。
(左から)明石家さんま、又吉直樹
又吉は、現在アメリカで活動中の相方・綾部の最新情報を報告。お土産として持ってきた綾部の『HI , HOW ARE YOU?』というエッセイを渡された明石家さんまは「いらんわ!」と吐き捨てる。
綾部と一緒になにかをやりたいという又吉だが、綾部は漫才をあまりやりたくないらしく、又吉は「メンタルだけがハリウッドスター」と苦言。さんまが「帰ってこい」と言うと、同じくゲストの爆笑問題の2人は苦笑いだ。
また以前、さんまの人生を描いたドラマの脚本を担当した又吉は「実在の人物と思えない」と、さんまの人生に驚いたことを話す。
【編集部MEMO】
『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』はほかにも、田中将大、里田まい、ムロツヨシ、木南晴夏、ちゃんみな、今田耕司が出演。田中と里田は2012年の結婚後テレビ初共演、里田は13年ぶりのテレビ出演となる。
(C)カンテレ
