≠ME櫻井もも、バラエティでもXトレンド入りの活躍ぶり「ラヴィット！」シーズンレギュラー決定・「千鳥の鬼レンチャン」ではアイドル史上初の快挙も
【モデルプレス＝2025/12/29】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の櫻井ももが、朝のバラエティ番組「ラヴィット！｣（TBS系／毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）に火曜シーズンレギュラーとして2026年1月6日から生出演することが決定。ここでは数々のバラエティ番組で注目される櫻井の活躍に迫る。
◆櫻井もも「ラヴィット！｣出演がトレンド入りの反響
11月18日に放送された「ラヴィット！｣で同番組に初めて出演した櫻井は、開口一番「きゅんにちは！桃の星から来た期待の新星、世界で1番かわいい歌姫ももきゅんこと櫻井ももです！よろしきゅん」とらしさ全開で自己紹介。振られた50音をどれでも可愛くできる「50音ももきゅん」という特技を披露するなど、初登場ながら唯一無二なキャラクターでスタジオも視聴者も虜にした。X（旧Twitter）でも「ももきゅん」などがトレンド入りするほどの反響で、その後も度々番組に出演していた。そして12月27日に2026年からの火曜シーズンレギュラーを務めることが発表された。
◆櫻井もも、アイドル史上初の快挙
"≠MEの歌姫"と言われている櫻井は9月7日に放送された「千鳥の鬼レンチャン」（フジテレビ系／毎週よる7時〜）でも話題に。人気企画「サビだけカラオケ」にて10曲連続でミスをせずに歌い上げ、見事10レンチャンを達成。初登場での達成はアイドル史上初めての快挙となった。ほかにも12月22日には「オールスター合唱バトル7」（フジテレビ系）に出演。"平成令和アイドル合唱団"として倖田來未の楽曲｢キューティーハニー｣を披露し、抜群の歌唱力だけでなく、見せ場でウィンクを決めたアイドル力にも注目が集まった。
出演したバラエティ番組でトレンドを席巻し、持ち前の歌唱力でファンを魅了し続ける櫻井。自身がセンターを務める｢きゅんかわ人生｣（12月10日発売）のMV再生回数は、12月29日現在120万回を突破している。≠MEの歌姫の快進撃に注目だ。（modelpress編集部）
