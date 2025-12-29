本番まであと３日、第76回NHK紅白歌合戦のリハーサルが行われた12月28日、17回目の出場となるPerfumeがリハ後に報道陣の取材に応じ、意気込みを語った。

Perfumeは大みそかをもって活動休止に入ることを9月に発表済み。最後の公の舞台となることについて、あ〜ちゃん（36）は「コールドスリープ（活動休止）に入ることになりましたので、締めくくりのパフォーマンスになります」と感慨深げ。かしゆか（37）は「今までだとテクノロジーとコラボした上でのパフォーマンスでしたが、ラストとなる今回は本当にシンプルで、すごくアナログなやり方」とニッコリ。

また、のっち（37）はラストとなる今回も振り付けはダンサーのMIKIKO氏であることを明かしたうえで、「先生との絆も伝えられる演出になっているかな」と笑顔を見せた。

さらに、「紅白とはPerfumeにとってどんな存在だったか？」という記者の質問に、かしゆかは「緊張する場である一方、自分たちの1年間の成果が出る場所。緊張するけどうれしい場所」。のっちは「17回目になっても憧れの場」。あ〜ちゃんは「初出場の時から、『足がずっと浮いているかのような緊張』を感じます。終わってオンエアを見て、『（ステージに）立ったんだ！』という実感を得ています」と語った。

活動休止についての質問が相次いだ一方で、3人の豪華な衣装にも注目が集まった。ドレスは大きなフリルが特徴の華やかなものだが、あ〜ちゃんは「めっちゃあったかいんですよ！ 冬もOK」「心置きなくコールドスリープに入れます！」とハイテンション。降壇時にはドレスの裾を引きずりつつ、「ゆっくり帰りますよ！」とおどける一幕も。締めくくりに向けて、気分は上々のようだ。

