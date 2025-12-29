◆園田競馬１日目（１２月２９日）

《小牧 太》

２２４勝。エイシンハリアー（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「この相手なら力は上」（◎）。デビュー戦を迎えるクレイズシネマ（３Ｒ）は「素質を感じる」（◎）。クラシカルカイザー（１０Ｒ）も「砂をかぶらない位置で競馬できれば」（◎）。メイショウボヌール（４Ｒ）は「すんなり逃げることができれば。ゲートがカギになりそう」（○）。イデアールマッチ（６Ｒ）とマーティンヒル（９Ｒ）は「ひとつでも上位を目指していきたい」（△）。

《鴨宮 祥行》

７３勝。マエストロライト（２Ｒ）に力が入る。「ゲートをすんなり出て、末脚を生かせれば」（◎）。グロリアスアポイ（１１Ｒ）も「しまい、ひと脚に懸けたい」（◎）。ダンスデミルリトン（１０Ｒ）は「展開が向いて欲しい」（○）。エイシンリーディン（５Ｒ）も「デビュー２走目でよくなっているはず」（○）。デュアルタスク（１２Ｒ）は「行き切れたら」（○）。

《笹田 知宏》

７１勝。オブシディアーナ（１０Ｒ）に気合。「前走は相手が悪かった。積極的なレースで」（◎）。ワンダーキュイラス（８Ｒ）は「きっかけが欲しい」（△）。

《長谷部 駿弥》

６６勝。タプチャン（１２Ｒ）に前進を見込む。「連続して８２０メートルを走るので変わり身があっていい」（◎）。エイシンサイネリア（２Ｒ）は「ハナに行ってどこまで粘れるか」（○）。

《土方 颯太》

６４勝。クツワノセキトリ（１２Ｒ）で一発を狙う。「１４００メートルでの成績が停滞しているのでこの距離へ。変わってくれないか」（○）。キタノライアン（１１Ｒ）も「立て直しに時間がかかった。走れる状態になったので相手関係次第」（○）。

《新庄 海誠》

５６勝。ビガーサンライズ（４Ｒ）に気合。「状態は悪くないし、テンも速い。スタート決めて前、前で運べたら」（◎）。チョウモーレツ（６Ｒ）は「動きは悪くないが、小柄な馬なので使いつつかも」（○）。

《川原 正一》

５５勝。お薦めはウォニー（７Ｒ）で「状態は上がってきているので展開が向けば」（◎）。キクノクライフ（１０Ｒ）は「通用する力はあると思う」（○）。

《大山 真吾》

５２勝。スナークサンダー（１０Ｒ）に好感触。「前走は時計の速い決着になって…。斤量が５７キロに戻るので（前に）行けたら」（◎）。スマイルゼウス（５Ｒ）は「一度使った効果でどこまでよくなっているか」（○）。

《大柿 一真》

４６勝。期待のサスペンスクィーン（２Ｒ）。「メンバー的にはチャンスがある。うまく展開がはまって欲しい」（◎）。グッドラックスター（１１Ｒ）は「前走（金沢で）勝ったことでＢ１に編入されたので相手関係がカギになる」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触