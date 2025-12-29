Mrs. GREEN APPLEが12月28日、第76回NHK紅白歌合戦リハーサルに参加し、取材に応じた。

今年を振り返り、ボーカルの大森元貴（29）はグループの活躍と多忙ぶりについて「あれ以上はない、と思っていたらあれ以上でした。ストリーミング100億回再生、5大ドーム、（朝ドラの）『あんぱん』に出演させていただいて、まだまだ知らない景色があることにワクワクする1年でした。1回1回ステージがあることに感謝しています」と語った。

キーボードの藤澤涼架（32）は「メンバーそれぞれが活躍する姿を見て新鮮な気持ちになりました」、ギターの若井滉斗（29）は「いろんな表現方法を通して何より3人が楽しんでできた」とコメント。

大森は「去年は祖父のはんてんでしたが、今年はミセスのはんてんを作ってくれたので」と昨年に続きはんてん姿。髪色もはんてんのグリーンとコーディネート。ビジュアルの面白さも欠かさない登場となった。

今年を漢字一文字で表現するお題に、若井は「駆」をセレクト。今年を駆け抜けてきたこと、午年の馬と“フェーズ２”の区切りなど理由を語り、自画自賛。「自分でもビックリした」と会場を和ませた。

Spotifyの上位4位を席巻、驚異の記録を打ち出したミセスにはまだまだ“あれ以上”がありそうだ。

