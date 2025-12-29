King & Prince¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡Ö»äÉþ¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¹ÈÇò¥ê¥Ï²ñ¸«¤ÇÌÀ¤«¤¹
¡¡Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬12·î28Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢King & Prince¤¬²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛPerfume¹ÈÇò¶Ê¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Ë¡Ö²¦Æ»¤Ë¤·¤ÆºÇ¶¯¡×¤È»¿¼¤Î°ìÊý¡Ä¡ÈÊÑ¤ï¤ê¼ï¡É´üÂÔ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿³Ú¶ÊÌ¾
¡¡º£Ç¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¡Ê¥ê¥Ï²ñ¸«¤Î¡Ë°ìÈ¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ØKing¡õPrince¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«½Ð¤·¤¬¸«¤¿¤¤¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢1¥«¥Ã¥È1¥«¥Ã¥È¤Î³¨¤¬¶¯¤¤¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¡¢¤½¤·¤ÆKing & Prince¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¼«Á³¤È¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Å·Á³¥¥ã¥é¤Î郄¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö½¸¹ç¡ª¡×¤ÈÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤Æ±ÊÀ¥¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡£¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡© ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦²¶¡¢¸À¤¦¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë°ìËë¤â¡£¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÈÇò¤âºÇ¹â¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£À¤¤â¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£Á°À¤¤âÍèÀ¤¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶±Û¤·¤¿´¶¼Õ¤òÉ½¸½¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ê¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¡Ë¤È°ì½ï¤ËÇ¯Ëö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2Ç¯È¾¡¢郄¶¶¤ÎÅ·Á³¥¥ã¥é¤È±ÊÀ¥¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¥È¡¼¥¯¤â¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¶ñ¹ç¤â¾å¡¹¤À¡£
¡¡郄¶¶¤Ï¡Ö2½µ´ÖÁ°¤«¤é¤³¤³¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È²á¸À¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëETRO¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£»äÉþ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á°ìÈ¯ÌÜ¤Î½ÐÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À³§¤µ¤ó¤Î»äÉþ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Çº£Æü¤«¤é¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤º¤Ã¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î»äÉþ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±ÊÀ¥¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»äÉþ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¹ÈÇò¤ÎÂé¸ïÌ£¡×¤È¤Ä¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¹±Îã¤Îº£Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ËÎã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ë¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡ÖËî¡×¡Ê¤Þ¤°¤í¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¸÷¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿2025Ç¯¡¢¤â¤Ã¤È¾È¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡À±Ìî¸»¤ËÌðÂô±ÊµÈ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢Â³¡¹ÅÐ¾ì¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ÈÇò¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¡×¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À±Ìî¸»¤¬NHK¹ÈÇò¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð¾ì¡ª ¥Õ¥¡¥óÁá¤¯¤â¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¡×¤ÎÆ°¤¡Ä¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡£