今日29日(月)の関東は、広く晴天。風が弱く、大掃除や年越し準備などもはかどりそう。明日30日(火)はさらに気温上昇。昼間は11月中旬から下旬並みの暖かさ。ただ、1月1日(木:元日)から2日(金)は厳しい寒さに。気温の変化が大きいので、体調管理に注意。

今日29日(月) 晴れて空気乾燥

今日29日(月)の関東は、高気圧に覆われるため、広い範囲で晴れる見込みです。大掃除や年越し準備もはかどりそうです。ただ、空気が乾燥するので、火の元に十分ご注意ください。千葉県や茨城県など沿岸部は、昼前まで雨雲のかかる所がありますが、次第に青空が広がるでしょう。





最高気温は、12℃から13℃くらいでしょう。昨日(28日)より高い所がほとんどで、12月上旬〜中旬並みです。昼間は風が弱く、日なたでは日差しの温もりを感じられるでしょう。夜は内陸部を中心に冷えますので、朝晩と昼間の寒暖差にご注意ください。

明日30日(火) 昼間はポカポカ陽気

明日30日(火)の関東も、朝から日差しがたっぷりで、穏やかに晴れる見込みです。空気の乾燥が続きますので、火の取り扱いに注意が必要です。加湿器などで部屋の湿度を調節して、風邪をひかないよう、お気をつけください。



予想最低気温は、東京都心で3℃、水戸市で0℃、宇都宮市でマイナス1℃など、内陸部では0℃前後まで下がるでしょう。ただ、日中はグンと気温が上がり、予想最高気温は、東京都心や横浜市、水戸市、前橋市で16℃、宇都宮市で14℃と、11月中旬から下旬並みの暖かさになりそうです。昼間はポカポカ陽気でしょう。群馬県の山沿いでは、雪どけが進みますので、雪崩にご注意ください。

1日(木:元日)と2日(金)は厳しい寒さ

31日(水:大晦日)も日差しがたっぷり。最高気温は12℃から13℃くらいで、この時期としては過ごしやすくなりそうです。1月1日(木:元日)も晴れ間が広がり、初日の出を見られる所が多いでしょう。2日(金)は雲が広がりやすく、沿岸部で雨の降る可能性があります。3日(土)以降は乾燥した晴天が続く見込みです。



昼間の暖かさは、31日(水:大晦日)まで。1月1日(木:元日)から2日(金)は、最高気温が5℃前後にとどまり、厳しい寒さになりそうです。朝晩の冷え込みも強まるでしょう。初詣など年始のお出かけは、寒さ対策を万全になさってください。