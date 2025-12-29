»æ¾åºÆÏ¿¡ÖTAMORI80¡Á¾¡¼ê¤Ë¥¿¥â¥ê80ºÐÂçÀ¸ÃÂº×‼¡×¡Ê1¡Ë
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤¬Êë¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1½µ´Ö¸å¡¢1945Ç¯8·î22Æü¤Ë¥¿¥â¥ê¡ÊËÜÌ¾:¿¹ÅÄ°ìµÁ¡Ë¤¬À¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç80Ç¯¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤ÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Ìë¤ËÅìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¡ÖBAROOM¡×¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¸¦µæ¼¼ ÆÃÊÌÊÔ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖTAMORI80¡Á¾¡¼ê¤Ë¥¿¥â¥ê80ºÐÂçÀ¸ÃÂº×¡ª¡ª¡×¡ÊÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¸å±ç¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
【写真】タモリにとって音楽とは「わからない」感情そのものを楽しむもの
¡ÖÀï¸åÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¿½¤·»Ò¡×¤¬·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Ê¤é¡¢¥¿¥â¥ê¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÀï¸å¤½¤Î¤â¤Î¡×¤À¨¡¨¡¡£
¡¡¤½¤¦¸À¤¤ÀÚ¤ë²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ»á¡Ê59¡Ë¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Î²¼¡¢¡Ö¥¿¥â¥êÏÀ¡×¤ÎÃø¼Ô¤Çºî²È¤ÎÈõ¸ýµ£¹¨»á¡Ê54¡Ë¡¢¡Ö¥¿¥â¥ê³Ø¡×¤ÎÃø¼Ô¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¸ÍÉôÅÄÀ¿»á¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ=47¡Ë¤È¤¤¤¦ÅöÂå¤¤Ã¤Æ¤Î¥¿¥â¥êÏÀµÒ¤¬½¸·ë¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î´ñ¿Í¡¦º£¥é¥ÁÉ×¡Ê51¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥¿¥â¥ê¤ÎÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò»æ¾åºÆÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1²ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¥¿¥â¥ê¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¡ÊÁ´3²ó¤ÎÁ°ÊÔ¡¿ÃæÊÔ¡¦¸åÊÔ¡Ë
¢£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤òºÆÊüÁ÷¤¹¤Ù¤·
¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê°Ê²¼=¥¹¡Ë¥¿¥â¥ê¤ÎËÜÅö¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¡¢¡Ö¥¿¥â¥ê80Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èõ¸ýµ£¹¨¡ÊÆ±=Èõ¡ËËÍ¡¢¤³¤Îº£¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ëÃæ¤Ç°ìÈÖ¥¿¥â¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥¹¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¥¿¥â¥êÏÀ¤Ï¡Ë10ËüÉô¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èõ¡Ë¤¼¤ó¤Ã¤¼¤ó¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¿¥â¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤«¤ê´Ö°ã¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤ÀÆ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¤½÷¤Ë¡Öµã¤¤Ê¤¬¤é°ìµ¤¤ËÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î½÷¤È·ëº§¤·¤Æº£¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£
¥¹¡Ë¤½¤ì¡¢¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤Ï¤ëÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Èõ¡Ë»°ÎØµ»Ò¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£¤¤ç¤¦¤ÏÄÁ¤·¤¯¡Ö»Ò¼é¤ê¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¡£
¥¹¡Ë¤¸¤ã¤¢¡¢¤¤ç¤¦¤Ïµ»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èõ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¤¤Ä¡¢¥¿¥â¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¿¥â¥ê¤ÎËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£Âç¾æÉ×¡¢Ãæß·¿·°ì¤À¤Ã¤Æ¥Á¥Ù¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Á¥Ù¥Ã¥È¤ÎËÜ½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£
¥¹¡Ë¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯¡£
Èõ¡Ë¤¢¤Ã¡¢¤¸¤ã¤¢¤â¤¦10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤ó¤À¡£¤ªÃë¤¬Âà¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤â¤¦10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¥¹¡Ëº£¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÏÈ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©
º£¥é¥ÁÉ×¡ÊÆ±=º£¡Ë¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¥¹¡ËÌ¾Á°¤¬Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¢ÈÖÁÈ¤Î¤Í¡£
Èõ¡Ë¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¾ï¡¹¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡£¤â¤¦¤ªÃë12»þ¡¢ËèÆü¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡×¤ÎºÆÊüÁ÷¤·¤í¤Ã¤Æ¡£
¥¹¡Ë¤½¤ì¸«¤¿¤¤¤Ê¡¢½é´ü¤Î¤ä¤Ä¡£
Èõ¡Ë¡Öº£Æü¤Ï1987Ç¯¤Î6·î13Æü¤«¤é¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Æ¥í¥Ã¥×Æþ¤ì¤Æ¡£¡Ö¸½ÂåÅª»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òÂº½Å¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¡£¥¼¥Ã¥¿¥¤¡ª¡¡¤½¤ÎÊý¤¬¡Ê»ëÄ°Î¨¤Î¡Ë¿ô»ú¤¤¤¤¤«¤é¡£
¥¹¡Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö°Â»º¥¹¥Ã¥Ý¥ó¡ª¡×¤È¤«¡£
¢£1981Ç¯36ºÐ¤Ç¼«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¤òÉ½ÌÀ
¥¹¡Ë¤Ò¤È¥Í¥¿ÌÜ¤Ï¤³¤ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¥¿¥â¥ê¥¤¥ä¡¼¡×¡£²¿Ç¯¤Î¥¿¥â¥ê¤¬¹¥¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢»ä¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ö1981Ç¯¤Î¥¿¥â¥ê¡×¤Ç¤¹¡£Àè¤ËËÍ¡¢»Ê²ñ¤Ê¤ó¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Ìë¤ÏºÇ¹â¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¤«¡¢10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÍ¼´©¥¿¥â¥ê¡ª¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£À½ºî¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸å¤Î¡Ö¥Ï¥¦¥Õ¥ë¥¹¡×¡£ÃÎÅª¤Ê¡¢³ä¤Èà¥¤¥ó¥Æ¥ê»¦¤·¡í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»þ»ö¥Í¥¿¤È¤«¡¢¥¿¥â¥ê¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ë¸þ¤±¤Æ´î¤Ö¤è¤¦¤Ê¥Í¥¿¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¡£¤½¤Î»þ¡¢ÈãÈ½¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡¢¥¤¥°¥¢¥Ê¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤«¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬¡Ö¥¿¥â¥ê¤Ê¤ó¤Æ¥¨¥»¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¤À¤è¡×¤È¤«ÈãÈ½¤·¤Æ¡£ËÍ¤Í¡¢¥°¥Ã¤È¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£81Ç¯¤Î¥¿¥â¥ê¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Ìë¤ÏºÇ¹â¡ª¡×¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÆ£Â¼Í¹°¤¬¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¡¢³¥»®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢µ¶¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥¿¥â¥ê¤¬³¥»®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤¤¤¶¡¼¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¡¢²¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¹Ô¡×¡Ê¤ÎÈ¯²»¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¥Í¥¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¥¨¥»¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Î¥¦¥Á¤Î¤ª¤«¤ó¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÆ¬¤¨¤¨¤Ê¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â¡Ö¥¿¥â¥ê¡¢Æ¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸å¤Ë¡¢¤¿¤±¤·¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¥¨¥»¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¡×¤Ã¤ÆÈãÈ½¤·¤Æ¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ï¤Í¡£ËÍ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¶¤ÏñÙ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Ç¤â¤Í¡¢º£Æü¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éÊ¿À®°Ê¹ß¡¢¡Ö·Ý¿Í¤Ï¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¡×¤Ã¤Æ¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¾¾ËÜ¿Í»Ö°Ê³°¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÊô»Å¤Ë¤¹¤ë¡¢Æ±·¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤¢¡¼¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤À¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¿¥â¥ê¤Ï¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢81Ç¯¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÍÉôÅÄÀ¿¡ÊÆ±=¸Í¡Ë81Ç¯¤Ã¤Æ¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤ÎËÜÅö¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·Ê¹¹¹ð¤Î½¨°ï¤Ê¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ö1Ç¯Á°¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ·ù¤¤¤Ëµó¤²¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¡×¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¡ËÍâÇ¯¤¬¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¡Ê¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥¥Þ¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¸Í¡ËÊ¡²¬¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¼çºÅ¤·¤¿¿Í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÃæ½§»º¶ÈÂç³Ø¡×¡£
¥¹¡Ë¥á¥Ã¥Á¥ãÍß¤·¤¤¤Ê¡£¤É¤³¤«¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?
¸Í¡ËÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£1982Ç¯37ºÐ¤Ç¡ÖÌë¤Î´é¡×¤«¤é¡ÖÃë¤Î´é¡×¤Ë
¥¹¡ËÈõ¸ýµ£¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¼¡¤Î1982Ç¯¡£¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
Èõ¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤È¡Ö¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ëÇ¯¤Ç¤¹¤«¤Í¤¨¡£
¥¹¡Ë¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤¬¤³¤ÎÇ¯¤Î10·î4Æü¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îº¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡©
Èõ¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡ÊÈÖÁÈ¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î²£ß·¡ÊÉ·¡Ë¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÊÅö»þ¤Î¡Ë¥¿¥â¥ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¡ÖÌë¤Î»þ´Ö¤Î¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥°¥¢¥Ê¤Î·Ý¤È¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÊÑ¤Ê¿Í¤¬¡Ö²¿¤Ç¤ªÃë¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡£³Ð¤¨¤Æ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤ÎÁ°¤Ï¤Í¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¡£¡ÖB¡õB¡×¤È¤«¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¶å½½¶å°ì¤µ¤ó¤â¸åÈ¾¤Ë¤½¤ÎÍËÆü¤ÎMC¤òÃ´Åö¤·¤Æ¡£Åö»þ¤Ï¡ÖMC¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¥¹¡Ë¤¤¤¤¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Ä¥¯¥â¥Ï¥¸¥á¡£³§¤µ¤ó³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©
Èõ¡Ë¤Ç¡¢»Ò¶¡¿´¤Ë¤Þ¤ÀÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À»ëÄ°Î¨¤È¤«°ÂÄê¤·¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²£ß·¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ò¤ä¤á¤Æ¡£¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤Ç²£ß·¤µ¤ó¤¬½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢³Ú²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬½÷¤È¥«¥Í¤ÎÏÃ¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥¿¥â¥ê¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡£¤½¤¦²£ß·¤µ¤ó¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢10·î¤Ëº£ÅÙ¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¤è¡×¤«¤é¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤È¡£ÀµÄ¾¡¢Ì¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å³ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤Ã¤¤¤¡¢¤ª¤Ã¤¤¤·ê¤ò¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÇËä¤Þ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¿´¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡¡¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤â¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ç¡¢Â¿Ê¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ÎÂ³¤¯¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¤Ë10·î¤ËÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ï±ü¤µ¤ó¤È¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¡Ë¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Èõ¡Ë¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö´ê³Ý¤±¡×¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤ò¥Õ¥¤¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤Î´ê³Ý¤±¤¬¤Þ¤µ¤Ë³ð¤¦¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¤Í¡£ËÜÅö¤ËËÍ¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢°ÊÁ°¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤¬¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤È¡Ö¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡×¤Ç¡¢ÂçÂÎ¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¸«¤¿ÈÖÁÈ¤¬¥¯¥Ã¤À¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¿§¡¹¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë2ÂçÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤ÏËÍ¡¢¡Ê¥¿¥â¥ê¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡ËÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î´Ö¤â¡Ö¥×¥é¥¿¥â¥ê¡×¡ÊNHK¡Ë¤È¤«¸«¤¿¤±¤É¡¢¤É¤³¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡£
¥¹¡Ë¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Ï¸«¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡£
¸Í¡ËËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤¹¤®¤Æ¡£1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ê¤ó¤Ç¡£
¥¹¡Ë¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡£4ºÐ¤¸¤ã¤Þ¤À¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¡£¸å¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤È¤«¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¸Í¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤òÁª¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤µ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¡Ë³Î¤«¤Ë°ÛÊª´¶¤¢¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¤¢¡£½é¤á2Ç¯¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¡¢°ÛÊª´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤±¤É¤Í¡¢¤¤¤Ä¤«ÆÍÁ³¡¢¤É¤Ã¤«¤ÇÄ·¤Í¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡£
