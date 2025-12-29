東京駅の改札内外厳選グルメ5選　名店の天ぷら・蕎麦・洋食・寿司・カレー

帰省や旅行、年始の外出で東京駅を利用する人が増える年末年始。乗り換えの合間や新幹線の待ち時間、「ちゃんと美味しいものを食べたい」と思う瞬間は意外と多いはず。今回は、カレー、蕎麦、洋食、寿司、天ぷらと、ジャンル別に東京駅で味わえる実力派5店を厳選して紹介。さっと食べたい日にも、少し落ち着いて食べたい日にも使えるラインナップが揃います。年末年始の東京駅グルメ選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。

普段出合えない変わり種に手が止まらない！『天ぷら串とまぶしめし ハゲ天』＠八重北食堂

天ぷら串とお食事セット3080円（天ぷら串8本、ミニ天丼〈またはミニ天茶〉、食前スープ、茶碗蒸し、漬物、赤だし）

『天ぷら串とまぶしめし ハゲ天』天ぷら串とお食事セット3080円（天ぷら串8本、ミニ天丼〈またはミニ天茶〉、食前スープ、茶碗蒸し、漬物、赤だし） 鮭といくら、紅生姜とソースでまさにたこ焼きな里芋、竜田揚げされたブリなど、アイデアあふれる天ぷら串が楽しくおいしい

・厳選した季節のネタを、特製のゴマ油と薄衣でサクッと揚げた天ぷらは、コクと風味を感じさせながら軽い食感

・かき柴漬タルタル、里芋たこ焼き風、蓮根明太などアイデア満載

・「まぶしめし」は、塩や薬味、天丼、茶ダシで天茶にと、3度味わえて嬉しい

『天ぷら串とまぶしめし ハゲ天』

住所：グランスタ八重北1階 ※改札外

電話：03-6810-0910

営業時間：11時〜23時（※水・木・金は〜22時LO、土・日・祝・月・火〜21時半LO）

休日：施設に準ずる

交通：八重洲北口から徒歩1分

“食堂車両”を店内に再現！風格漂うワンランク上の味『STATION RESTAURANT THE CENTRAL』＠グランスタ東京

伝統のスペシャルハヤシライス 2800円（ミニサラダ付き）

『STATION RESTAURANT THE CENTRAL』伝統のスペシャルハヤシライス 2800円（ミニサラダ付き）

・贅沢な洋食を堪能できる、高揚感高まる空間

・お肉やマッシュルームの旨みが溢れたデミグラスソースが決め手の「ハヤシライス」にうっとり

・トマトソースがたっぷりかかった「オムライス」など、上品な洋食メニューが揃う

『STATION RESTAURANT THE CENTRAL』

住所：グランスタ東京地下1階 ※改札内

電話：03-6256-0583

営業時間：10時〜22時 ※金は〜22時半、日・祝は〜21時半（翌休の場合、通常の営業時間）

休日：無休

交通：グランスタ地下北口から徒歩1分

全長20cmの特大エビにびっくり！日本酒も揃う蕎麦店 『江戸切り 助六そば江戸切り ぬる燗佐藤』＠グランスタ東京

大海老枡盛りそば 2100円

『江戸切り 助六そば江戸切り ぬる燗佐藤』大海老枡盛りそば 2100円 蕎麦は北海道や東北の蕎麦粉をブレンド。のど越しがいい細めが特長だ。大海老の天ぷらは衣の“花”を咲かせた見た目も豪華

・人気メニュー「大海老枡盛りそば」の全長20cmほどの特大エビは、プリプリの身とふわっと軽い衣が特徴

・のど越しの良い細めの蕎麦は、カツオやサバ節などのダシが効いたキリッと辛口のツユで味わう

・定番から季節物まで20種ほど揃う日本酒も

『江戸切り 助六そば ぬる燗佐藤』

住所：グランスタ東京1階 ※改札内

電話：03-6206-3248

営業時間：10時〜22時 ※日・祝は〜21時、ランチは10時〜15時

休日：施設に準ずる

交通：丸の内中央口から徒歩1分

ヤエチカの外せない店！スパイスの奥深き魅力に虜『エリックサウス八重洲店』＠ヤエチカ

エリックミールス1664円（選べるカレー2種）

『エリックサウス八重洲店』エリックミールス 1664円（選べるカレー2種）※写真はエリックチキンカレー・マラバール風キーマカレー 最高級香り米のバスマティライスを囲むようにサンバルなど定番とカレー類が並ぶ。「マラバール風キーマカレー」はココナッツの風味

・カレーは日替わりも含め約10種、本場にこだわったスパイスの奥深さを堪能できる

・定番は南インド式定食のミールス、豆と野菜を煮込んだ「サンバル」やタマリンドの酸味が効いた「ラッサム」などメニューが盛りだくさん

・人気の「エリックチキンカレー」は仕上げにホールスパイスの挽き立てを加え、際立つ香りが印象的

『エリックサウス八重洲店』

住所：八重洲地下2番通り ※改札外

電話：03-3527-9584

営業時間：11時〜22時（21時半LO）※土・日・祝は〜21時半（21時LO／ランチは11時〜15時）

休日：施設に準ずる

交通：八重洲地下中央口から徒歩5分

酒飲みには堪らない！魅力たっぷり立ち食い鮨『立鮨 すし横ヤエチカ店』＠ヤエチカ

本まぐろ3貫セット（大とろ・赤身・中落ち軍艦） 880円、芽ねぎ（2貫） 400円、上あなご（1貫） 250円、生とろ鯖（1貫） 350円

『立鮨 すし横ヤエチカ店』（手前から時計回りに）本まぐろ3貫セット（大とろ・赤身・中落ち軍艦） 880円、芽ねぎ（2貫） 400円、上あなご（1貫） 250円、生とろ鯖（1貫） 350円 本マグロや穴子、日替わりの生のサバなど人気のネタ。系列の寿司店などで修業した職人が握る。シャリには高級店も選ぶ横井醸造の赤酢を使用

・ネタは定番から日替わりまで約70種、赤酢のシャリを用い、職人が目の前で握る

・平日ランチなら1000円前後でお腹いっぱいになれる、大トロも入る本マグロ3貫セットがお得

・ハイボールとサワーが終日半額！ 椅子席も選べるが立ち食い限定の割引も

『立鮨 すし横ヤエチカ店』

住所：北口通り

電話：03-6910-8484

営業時間：11時〜22時半（22時LO※ランチは平日限定11時〜16時）、土・日・祝：11時〜21時半（21時LO）

休日：施設に準ずる

交通：八重洲北口から徒歩1分

