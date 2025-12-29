【ひらがなクイズ】空欄の3文字を埋めてみよう！ 運気が上がりそうな単語もヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、ひらがな3文字を当てる問題です。3つの言葉に共通する「動き」をイメージすると、正解のチャイムが頭の中で鳴り響くかもしれません！
うなぎ□□□
□□□ざか
こい□□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「のぼり」を入れると、次のようになります。
うなぎのぼり（うなぎ登り）
のぼりざか（上り坂）
こいのぼり（鯉のぼり）
「うなぎのぼり」は勢いよく上昇すること、「のぼりざか」は運気が良くなることの例えでも使われますね。共通する3文字が、言葉の先頭、末尾とバラバラの位置に入っていましたが、うまく見つけ出せましたか？ このように共通点を探るトレーニングは、視野を広げ、柔軟な思考を養うのにぴったりです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
