3つの言葉に共通してつながる「ひらがな3文字」は何でしょうか？ どれも景気の良い、勢いを感じる言葉ばかりです。1分という制限時間の中で、パッと頭に浮かぶかチャレンジしてみてください！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、ひらがな3文字を当てる問題です。3つの言葉に共通する「動き」をイメージすると、正解のチャイムが頭の中で鳴り響くかもしれません！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

うなぎ□□□
□□□ざか
こい□□□

答えを見る






正解：のぼり

正解は「のぼり」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「のぼり」を入れると、次のようになります。

うなぎのぼり（うなぎ登り）
のぼりざか（上り坂）
こいのぼり（鯉のぼり）

「うなぎのぼり」は勢いよく上昇すること、「のぼりざか」は運気が良くなることの例えでも使われますね。共通する3文字が、言葉の先頭、末尾とバラバラの位置に入っていましたが、うまく見つけ出せましたか？ このように共通点を探るトレーニングは、視野を広げ、柔軟な思考を養うのにぴったりです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)