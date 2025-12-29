¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¿á¤¤¤¿www¡×¡¡¼¢²ì¸©¤ÇàÉÜÌ±¤Ë¥±¥ó¥«¤òÇä¤ë¤ª²Û»Òá¤¬ÇúÃÂ¤·¤Æ¤¤¤¿
¡ÖÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å»ß¤á¤¿¤í¤«¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÏÃÂê¤Îà¥±¥ó¥«Çä¤êá¤ä¼¢²ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿àÄ¶ÍÌ¾ÃË»ùá¤¬¥°¥ß¤Ë
¼¢²ì¸©Ì±¤¬¡¢ÀéÇ¯¤ÎÅÔ¡¦µþÅÔÉÜÌ±¤ä¡¢µðÂç¤Ê·ÐºÑ·÷¤ò»ý¤ÄÂçºåÉÜÌ±¤Ë·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¸å¤Ê¤ó¤«¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¡Ö·è¤á¥¼¥ê¥Õ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¤ÎÂèÆóºî¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤¤Ë¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö·è¤á¥¼¥ê¥Õ¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤È¡¢¤¤¤ÞX¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡¡¼¢²ì¸©Ì±¡¢¤Ä¤¤¤ËÀÚ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤¬¤³¤Î¡ÖÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å»ß¤á¤¿¤í¤«¥°¥ß¡×¡£
ÈüÇÊ¸Ð¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î´ñÌ¯¤Ê¿å¿§¤ÎÊªÂÎ¤¬¡¢Èý´Ö¤Ë¥·¥ï¤ò´ó¤»¡¢µñÈÝ¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¼¨¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¥É¥®¥Ä¥¤¡¢µ¤Ì£¤Î°¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¼¢²ì¸©Ì±¤òÅÜ¤é¤»¤¿¤é¤³¤ï¤¤¤Ç¡Á¡×¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¤¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¤¡¢ÁêÅö¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼¢²ì¸©Ìî½§»Ô¤Ç¥¼¥é¥Á¥óÀ½Â¤¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥¸¥§¥ê¥Õ¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡ª¡×¤È²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¸¥§¥ê¥Õ¤ÎÈÎÇä´ë²èÉôÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å»ß¤á¤¿¤í¤«¥°¥ß¡×¤Ï¼¢²ì¸©¤äÈüÇÊ¸Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥¼¥é¥Á¥ó¤¬¼ç¸¶ÎÁ¤Î¥°¥ß¤òÍÑ¤¤¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤é¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤ÈÂçºåÉÜÌ±¤Ç¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤«¤é¡ØÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å»ß¤á¤¿¤í¤«¡Ù¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¡¢¼¢²ì¸©¤Ë½»¤à¼Ò°÷Ã£¤«¤é¤Ï¡Ø¸©Ì±¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¸¥§¥ê¥ÕÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤Ê¤ó¤È¥¸¥§¥ê¥Õ¤Î¼ÒÄ¹¤ÏÂçºåÉÜÌ±¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¤Î¾¦ºÍ¤¬¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â»×¤¤ÀÚ¤êÉÝ¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥°¥ß¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¼¢²ì¤ÎÌ¥ÎÏÂÎ¸³¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ç¤Î1ÆüÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿È¿±þ¤Ï¡¢¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡Á¡ª¡Ù¡ØÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ØÈô¤ó¤Çºë¶Ì¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤Ê¤É¡¢ÂçÊÑÎÉ¤¤È¿±þ¤Ç¡¢»×¤ï¤º²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¸¥§¥ê¥ÕÃ´Åö¼Ô¡Ë
¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¡©
¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥°¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ì¼Â²Èµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅÚ»º¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤½¤³¥¦¥±¤¿·ï¡×
¡Ö6¡Ø¸Ð¡ÙÆþ¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ïÍè¤¿¡×
¡ÖÉÔ°Õ¤Ä¤«¤ì¤Æ¿á¤¤¤¿www¥¸¥ï¥¸¥ï¤¯¤ë¤ÃwwwwwwÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å»ß¤á¤é¤ì¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤â¤ó¤Íwwwwww¡×
¡Ö¡Ø¿å»ß¤á¤¿¤í¤«¡Ù¥°¥Ã¥º¤Ï¼¢²ì¸©Æâ¤ÎSA¡¢PA¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¶§°¡Ê¡ãË«¤á¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¡×
¥¸¥§¥ê¥Õ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÏÃÂê¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¤³¤ó¤Êµ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¤Ê¤É¾ðÊó¶¦Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÈ¯¿®¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤·¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡ÖÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å»ß¤á¤¿¤í¤«¥°¥ß¡×¤Î¤Û¤«¡Ö¤Ó¤ï¸Ð¤ò¤¿¤Ù¤ë¥°¥ß¡×¡Ö¤È¤Ó½Ð¤·Ãí°Õ¡ª¤È¤ÓÂÀ¤¯¤ó¥°¥ß¡×¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤«¤±¤¿¤é¤¼¤Ò¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å»ß¤á¤¿¤í¤«¥°¥ß¡×¤ÎÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤É¤ÎÊÕ¤ê¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¸¥§¥ê¥Õ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¢²ì¸©Æâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¼¢²ì¤ÎÆÃ»º¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤ä¤ªÅÚ»ºÅ¹¡¢¸©³°¤Ç¤â¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¤´ÅöÃÏ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
......¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å¤Î½Ð¸ý¤Ç¤¢¤ëÀ¥ÅÄÀî¡¦Àö±á¡Ê¤¢¤é¤¤¤¼¤¡Ë¤ÎÁàºî¸¢¸Â¤Ï¹ñ¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë¤Ë¤¢¤ê¡¢¼¢²ì¸©¤Î°ìÂ¸¤Ç¿å¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿ËÜÅö¤Ë»ß¤á¤ë¤È¼¢²ì¸©Â¦¤¬¿»¿åÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤½¤¦¤À¡£