ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』で、ヤジマリー。の頭に大量のコオロギが降ってくる瞬間があった。

【画像】大量のコオロギ投入に絶叫する瞬間（複数カット）

同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集められた芸人は、みなみかわ、ともしげ（モグライダー）、みちお（トム・ブラウン）、ヤジマリー。（スカチャン）、高野正成（きしたかの）、鈴木もぐら（空気階段）、お見送り芸人しんいち、ニシダ（ラランド）の8人。

第1ゲームで高野、第2ゲームではみなみかわが脱落し、第3ゲーム「逃亡欲の時間」では、水槽の中に頭を入れ、降り注ぐ落下物に耐える「堅忍水槽」というミッションが課された。小豆、ヘビ、悪臭ガス、ドライアイス、アジといった過酷な責め苦が続き、芸人たちが次々と極限状態に追い込まれる中、最後の挑戦者としてヤジマリー。が登場した。

水槽に入ると、大量のコオロギが箱から注がれ、ヤジマリー。は絶叫し、わずか9秒で限界を迎えた。そして、髪をかきむしりながら水槽から逃げ出し、腰のスプレーをシューシューし始めた。せいやは爆笑し、「それ虫除けちゃうんよ（笑）」とツッコミを入れた。

（ABEMA『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』より）