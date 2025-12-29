3°Ì¤Ï¿¹Àî°ªŽ¤2°Ì¤ÏÁêÍÕ²íµªŽ¤1°Ì¤ÏNHK¥É¥é¥Þ¼ç±é½÷Í¥¡Ä¹ñÆâ¥É¥é¥ÞŽ¢2025Ç¯ÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°Ž£ÃË½÷º®¹ç¥ï¡¼¥¹¥È5
¢£¸µTBS¥¢¥Ê¤Î¾×·âÅª¤Ê±éµ»
¹¥±é¡¢Ç®±é¡¢Ì¾±é¡£Å¬Ìò¡¢ÂçÌò¡¢¥Ï¥Þ¥êÌò¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤È»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤´±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤ò¡Ö¥ï¡¼¥¹¥ÈÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Îµ»ÎÌ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥¹¥È´¶¡×¡Ö²á¾ê±é½Ð¡×¤ò³Ð¤¨¤¿¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¼ç´Ñ¤ÈÊÐ¸þ¿Ó¤À¤·¤¯¡¢º£Ç¯¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
5°Ì¡¡±§³ÀÈþÎ¤¡¡¡Ý20ÅÀ
¾×·â¤ÎËÀÆÉ¤ß¡õ´¶¾ðÇÓ½ü¤ÎÀâÌÀ¸ýÄ´¤ÏÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤µÈ´·²
¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÂ¿¼ñÌ£¡¦Çî¼±¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë±§³ÀÈþÎ¤¤¬¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤È¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ÆÃÄ§¤Ï¸«½Ð¤»¤º¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î¼ç±éºî¡Ø¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¼«Á³Ç¥¿±¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔÇ¥¾É¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢7Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿º§Ìó¼Ô¤Ç¶ÐÌ³Àè¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÂ©»Ò¡Ê½ÂÃ«¸¬¿Í¡Ë¤ËÉÔÇ¥¤¬ÍýÍ³¤Ç¥Õ¥é¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¼ÒÆâ¤Ç¥¢¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¥²¥¹¤¤±½¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢É¡»ý¤Á¤Ê¤é¤Ê¤¤¸åÇÚ¡ÊÈõ¸ýÆüÆà¡Ë¤Ë¡Ö½÷¼º³Ê¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤Û¤Ü¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤¯É½¾ð¤â¸Ç¤¤¤Þ¤Þ¡£¡Ö¤¨¡¢Âç¾æÉ×¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿½é²ó¡£
Éú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤Ç°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤¹¤ë¤«¡¢Èù¿¶Æ°¤È¤Þ¤Ð¤¿¤¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤«¡¢ÌÜ¤ò¸«³«¤¯¤À¤±¡£´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ê¤é¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏ³¤é¤½¤¦¤è¡£¿ì¤Ã¤Æ¶¯°ú¤Ë¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó¡Ê»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ë¤¬¼Â¤Ï¤ªÎÙ¤µ¤ó¤Ã¤Ä¤¦¡Ä¡Ä»¨¤ÊÅ¸³«¤ÇÎø¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤À¡£
³êÀå¤Î¤è¤¤ËÀÆÉ¤ß¤ÏµÕ¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢Ç¯´ó¤ê¤ËÍ¥¤·¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ê¤ÈÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç´¶¿´¤·¤¿¤¬¡¢É½¾ð¤¬Ë³¤·¤¤¤Î¤ÏÃ×Ì¿Åª¤À¡£½é¡¹¤·¤¤¤È¤«¿·Á¯¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î¡Ö·è¤·¤ÆÅ¬Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Õ¤ê¤«¤Þ¤ï¤º¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤¤ë¿Þ¡¹¤·¤µ¤ÈÅ´¤Î¿´Â¡¡×¤ò¸«Êï¤¨¡¢¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸¼¿Í¤ò¿È¶á¤ËÃÖ¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¢£55ºÐ¤¬À°·Á¤·¤Æ25ºÐ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï¡Ä
4°Ì¡¡óîÆ£µþ»Ò¡¡¡Ý30ÅÀ
¡ÖÃæ¿È55ºÐ¤Î¿åÌîÈþµª¡×¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤Ïµ»ÎÌ¤ÈÇ÷ÎÏÉÔÂ
¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Ï¡¢Ì¼¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤Ë¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¤ÇÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÉü½²¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Ä¤¦Êª¸ì¡£
55ºÐÀßÄê¤Î¿åÌîÈþµª¤¬Á´¿ÈÀ°·Á¤·¤¿¤é25ºÐ¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤Ë¡Ä¡Ä¹ü¤Þ¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤«¤¤¡ª¡¡¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡£¤â¤¦¥É¥é¥Þ³¦¤Ç¤Ï°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Æ»Ò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£ÈþÍÆÀ°·Á¤Îµ»½Ñ¤¬¤¤¤¯¤é¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¨¡¢¿ÈÄ¹¤ä¹ü³Ê¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ç¡¢¤È½ÅÈ¢¤Î¶ù¤ò¤Ä¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿Èþ¿Í·Ï¤Î¿åÌî¤¬¤¹¤ó¤È¤·¤¿¥«¥ï¥¤¥¤·Ï¤ÎóîÆ£¤Ø¡¢¤½¤ÎÌµÍý¤á¤ÊÊÑ¿È¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ÷ÎÏÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹À¥¥¢¥ê¥¹¤À¤Ã¤¿¤éËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¡Ö¥¢¥ê¡ª¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤º¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¸µ¤¬¿åÌîÈþµª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤¤¤³¤«ÃÓÏÆÀéÄá¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤¿¡©¡¡ºÇ¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¤¯¤Î¤Ï½÷Áõ¤·¤¿»³ºê°é»°Ïº¤È¤¤¤¦¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Êºö¤À¡£
¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ëÁê»÷·ÁÌäÂê¤Ïº³Ëö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢·ÏÅý¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ÏÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¹¥±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¬7°Ì¤Ë
3°Ì¤ÎÁ°¤Ë¼¡ÅÀ¤ò¡£6°Ì¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾¼ÏÂÊ¿À®É÷Ì£¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Þ¤È¤¦¤Î¤¬Æ£¸¶µª¹á¡£¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¥¯¥í¥ß¤ÏÉå¤Ã¤¿²ÈÂ²¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ö°ì²È¤ÎÊì¿ÆÌò¡£À°·Á¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿½÷¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÏÅ¬Ìò¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«¼Çµï¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£
7°Ì¤Ïº£¤ä¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ëÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀSFÂçºî¡ØÈëÌ©¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÀ½ºî¡¢¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
À¶¿åÎè»Ò¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Åª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¶á»÷ÃÍ¤À¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢Ì¡²è¤È¼Â¼Ì²½¤ÎÊÉ¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥¥ã¥óËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤º¡£¤¿¤À¤·¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë¤äÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿½¥¤¤¤¢¤ë¥Ü¥ó¥Ü¥óÌò¤ÏÍû¸÷¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ü10ÅÀ¤ÎÈÔ²ó¤Ë¡£
¢£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ë¤¤¤ë¿¼ÅÄ¶³»Ò
8°Ì¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤Ï¡¢µÕ¤ËÌ¡²è¤Î¥¥ã¥é¤Ë¶á¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ÄÇ°´¶¤¬¡£¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢Æü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ç°å»ÕÀìÌç¤ÎÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢È±·¿¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥óÌÓ¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¡©¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¡Ö°ìÈÌÉÂÅï¤è¤êÎÅÍÜ·¿ÉÂ±¡¤Î¤Û¤¦¤¬±äÌ¿¼£ÎÅ¤À¤±¤Ç¡¢°å»Õ¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆÌÙ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÈèÊÀ¤ÈËÜ²»¤È°Ç¤¬»¯¤µ¤ì¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£
9°Ì¤ÏÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡£¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì¡Ë¤Ç¾¾²¼Í³¼ù±é¤¸¤ë¶¸µ¤¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¿·¿ÍÇÐÍ¥¤ÎÌò¡£¤¤¤ä¡¢¿·¿Í¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Í³¼ù°¹¤µ¤ó¤Î²ø±é¤¬·ã¤·¤¹¤®¤Æ´°Á´¤Ëµ¤°µ¤µ¤ì¤¿´¶¤â¡£¤½¤ê¤ã¾¡¤Æ¤ó¤ï¤Ê¡£
10°Ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎø°¦¥É¥é¥Þ»Ô¾ì¤ËµïºÂ¤ë¿¼ÅÄ¶³»Ò¡£¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ç¼ã¤¤½°¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë°¹¤µ¤óÅªÂ¸ºß¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Þ¤ÀÎø°¦»Ô¾ì¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤µ¡£¤½¤³¤Ï¼ã¤¤½°¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥Û¥ê¥×¥í¤Î°ÕÃÏ¡£¿°¤È³Ü´ØÀá¤Î²ÄÆ°°è¤¬Ç¯¡¹¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×3¤Ø¡£
¢£ºîÉÊ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ª¤¤¡×
3°Ì¡¡¿¹Àî°ª¡¡¡Ý40ÅÀ
¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Î°¤·¤Åµ·¿
¤ª¤È¤êÁÜºº¤¬¥á¥¤¥ó¤Î·Ù»¡¥â¥Î¡Ø¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡Ä£¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢FBIµ¢¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢·Ù»ë¤ò¤¤å¤ë¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤¿¹Àî°ª¤¬±é¤¸¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É·Ù»ëÄ£¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö²¾Áõ¿ÈÊ¬ÁÜºº¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¸¡µó¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸À¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¿¼¤¯´Ñ¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤ªÍ·µº²ñ¤«Ê¸²½º×¤«¤¤¡©¡×¤È¡£
ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Í¡£ÁïÌÀ¤«¤Ä·Ð¸³ËÉÙ¤Ç²×Îõ¤Ê¶¥Áè¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤ò¡¢¶ÛÄ¥´¶¤âÀâÆÀÎÏ¤â¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤â¤â¤¿¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤³¤Á¤ã¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡¢¥¶¥Ã¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¿¹Àî°ª¤Ï¡¢¼ç±éºî¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥á¥¾¥ó¡Ù¡Ê2016Ç¯¡¦NHKBSP¡Ë¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ªº×¤êÁû¤®¤Î¿ÀÍÁ¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë³ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤â¡£
¤³¤¸¤Ä¤±¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤ÏÂ¾¤Î¡ÖAOI¡×¤¬Âç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¥Î¡¼¥È¤Ë¥á¥â¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢AOI¤ÎÊ¸»ú¤ò²¿ÅÙ¤â½ñ¤¤¤¿µ²±¤¬¡£Âç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ä¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¹¥±é¤·¤¿ÃæÂ¼Áó¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤ÇÄ¶¥¥å¡¼¥È¤ÊºÊ¤ò±é¤¸¤¿µÜùõ¤¢¤ª¤¤¡¢¡Ø¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë¤ÇÀÚ¤Ê¤¤Îø°¦¥â¥Î¤òÆÀ°Õ¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤¿°ª¤ï¤«¤Ê¡¢Ì«¤«¤Ê¤¨¤ÎÌäÂêºî¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¡ÊPrimeVideo¡Ë¤ä¡ØÈ¬·î¤ÎÀ¼¤ò±¿¤ÖÃË¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¹¥±é¤·¤¿°ËÅìÁó¤Ê¤É¡£
¿¹Àî¤â¤¤Ã¤È¤Þ¤¿ÎÉºî¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤ë¤Ï¤º¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Â¸ºß´¶¤ÎÇö¤«¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë
2°Ì¡¡ÁêÍÕ²íµª¡¡¡Ý40ÅÀ
ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÏÎÏÉÔÂ¡¢¶Ê¼Ô¡õÂçÊªÂ¿¤á¤ÇÂçÊø²õ
¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¸Ç¤á¤Æ¥·¥ê¡¼¥º²½¤òÌÜÏÀ¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¼ç±é¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢¤È¤¤¤¦¤«±Æ¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¡£
ÁêÍÕ²íµª¤Ï¸µ¾Ú·ô¥Þ¥ó¤ÇÆ¬Ç¾ÌÀÚò¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ÁÈ¤Î·º»ö¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¤·¤«¤âÇìÉã¤¬Æâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¡£Í¥½¨¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤¤¿·¿Í¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤³¤¦¤Ë¤â±Æ¤¬Çö¤¯¤Æ¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢Â¸ºß´¶¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¡£
Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é°Î¤Ö¤é¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢µÕ¤ËÁÜºº°ì²Ý¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤¬°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡£±óÆ£·û°ì¤Ï¥Æ¥ìÄ«»Ë¾åºÇ¤â¾ð¤±¤Ê¤¯¤ÆÍê¤ê¤Ê¤¤·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¾¾²¼¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ëî²¿Ê¤·¤¹¤®¤ÆµÕ¤Ë¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤·¡£¥¨¥ó¥±¥ó¤È¾¾²¼¤¬´±Ë¼Ä¹´±¤Î±ù¤Ç¤¢¤ëÁêÍÕ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¹½¿Þ¤Ð¤«¤ê¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¡£
¢£»ä¤¬ÇòÌÜ¤ò¤à¤¤¤¿NHK¥É¥é¥Þ
1°Ì¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¡¡Ý40ÅÀ
ÆÈ¿È½÷¤Î¾ÇÁç´¶¤ä´íµ¡´¶¤äÄü´Ñ¤ò¥Ý¥Ã¥×¤ÇÂù¤·¤¿¼çÈÈ
ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤ÈéÆù¤ä¥·¥å¡¼¥ë¤Ê»×¹Í²óÏ©¤¬½¨°ï¤Ê¥«¥ì¡¼Âô·°¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤¬¥É¥é¥Þ²½¡¢¤·¤«¤âNHK¤Ç¡£´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼ç±é¤¬°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤¬¤¦¡Ä¡Ä¡£40¼êÁ°¤ÎÆÈ¿È½÷¤ÎÍ«¤¤¤È¤«¾ÇÁç´¶¤È¤«Äü´Ñ¤È¤«¡¢ºîÉÊ¤Î¤¨¤°¤ß¤ä¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¡£
°Æ¤ÎÄê¡¢°½À¥¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï´íµ¡´¶¤âÀÕÇ¤´¶¤â¤Ê¤¤¡¢²¿¤Ë¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¿ä¤·³è¤ËÎå¤à39ºÐ¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡ÖÆÈ¿È¤À¤Ã¤¿½ÇÊì¤¬É÷Ï¤¾ì¤Ç¸ÉÎ©»à¤·¡¢ÉåÍð»àÂÎ¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ½Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î½ª³è¡¢¤¤¤ä¤½¤ÎÁ°¤Ë¿Æ¤Î½ª³è¤À¤È¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤¹¤®¤¿¡£
¥»¥ê¥Õ¤ÎÈéÆù¤äÆÇ¤Ï³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¡×¤Ç¤¯¤ë¤ß¤¹¤®¤Æ¡¢±Ô¤µ¤äÀÚ¤Ê¤µ¤¬³ÊÃÊ¤ËÌÜ¸º¤ê¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢Êì¿Æ¡Ê¾¾ºä·Ä»Ò¡Ë¤È¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡¡ÅÓÃæ¤ÇÇòÌÜ¤à¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡£
¢£¡Ö°½À¥¤À¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â
¤¿¤À¡¢¡Ö°½À¥¤À¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÍ§¿Í¤Î»ýÏÀ¤âµ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¡Ö¤¢¤ì¤ò¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿ÃæÇ¯¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é´Ñ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÌµÍý¥²¡¼¤ÇÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤Ï·¸å¤ÎÍ«¤¤¤ò¥·¥ê¥¢¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤ó¤È¡£¤Ê¤ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Î°½À¥¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤ß¡¢¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´Ö¸ý¤ò¹¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¡£NHK¤ÎÀïÎ¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡©
¤È¤é¤¨¤«¤¿¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£±éµ»¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢±é½Ð¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£»ä¤Ï°ÕÃÏ°¤¯¡¢ÊÌ¤ÎÇÐÍ¥¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£
¤â¤¦1ºî¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Î²ÃÅÀ¸ºÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¸ì¤ê¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤ÎÀ¼¤ÏÂù¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Å¬ÅÙ¤Ê²òÀâ¤Ã¤×¤ê¤ÏÈó¾ï¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢µÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¤Î²½¿È¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤â¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï±é½Ð¤ÎÌäÂê¤À¤¬¡¢°½À¥¤À¤±¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤Ä¸½Âå¤ÎÎáÏÂ¤ËÕ»¤Ó¤¿Â¸ºß¤Ç°ÌÜÎ©¤Á¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤¿¡£¤¬¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ç¡Ö»à¿À¡×Åª¤ÊÌò²ó¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ç¥¤ËÍî¤Á¤¿¡£Íî¸ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Á¤À¤¬¡¢¹¾¸Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£·ë²Ì¡¢¥×¥é¥Þ¥¤¥¼¥í¡£
¤â¤Ã¤ÈÄ¶¥Éµé¤ÎËÀ±éµ»¤È¤«¡¢Ê¿Ã³¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤ÎËÀÆÉ¤ß¤È¤«¡¢²ÚÎï¤Ê¥ß¥¹¥¥ã¥¹¥È¤È¤«¡¢»ÄÇ°¤ÊÌò¼Ô¤¬2026Ç¯¤â¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¸½¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢É®¤òÃÖ¤¯¡£
µÈÅÄ Ä¬¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤¦¤·¤ª¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô½Ð¿È¡£Ë¡À¯Âç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£°åÎÅ¡¢·ò¹¯¡¢²¼¥Í¥¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¼Ò²ñÁ´ÈÌ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£2010Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Ë¤Æ¡ÖTV¤Õ¤¦¡¼¤óÏ¿¡×¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¡£2016Ç¯9·î¤è¤êÅìµþ¿·Ê¹¤ÎÊüÁ÷·ÝÇ½Íó¤Î¥³¥é¥à¡ÖÉ÷¸þ·×¡×¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¡£¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡×¡ÖLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤â¤¿¤Þ¤ËÌ³¤á¤ë¡£
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼ µÈÅÄ Ä¬¡Ë