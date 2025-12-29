親の介護負担が原因で、介護者が心身の不調をきたすケースが増えている。介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さんは「介護は『できることとできないことを分けて考える』ことが大事。情で考えてはいけない」という。ライターの吉田潮さんが、自身の介護体験を踏まえて、太田さんに取材した――。（第3回）

■親の都合と尊厳を大切にしていたら、子は自滅する

寝たきりの父の在宅介護を始めて数カ月。初めはおっかなびっくりだったが、痰吸引もおむつ交換も慣れてきた。「人間、慣れるもんだな」と思う一方、肉体疲労と先行き不安が半端ない。7年前に特養に入れたときはまさか在宅介護になるなんて想像もしなかったし、安心しきっていた。どう転がるかわからないのが介護だ。

さらに介護の悩みや苦労は人それぞれで、実は共有しづらいとわかった。モヤモヤと考えて鬱々とすることも多くなり、「介護うつ」が多いのも納得がいく。

そもそも親の介護は義務ではないのだが、どうしても子が罪悪感を覚える社会のしくみというか、風潮があるような気がしてならない。老親介護の現場を数多く取材し、わかりやすくてためになる介護情報を発信している介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さんにお話をうかがってみた。

「介護保険は要介護者、つまり親の尊厳を大切にしようというのが理念なんです。では子の尊厳は？ と思いますよね。『認知症でも否定せずに聞いてあげてください』とか『モノがなくなったと言えば一緒に探してあげてください』とか、頭ではわかるけれど、すべてに応じていたら疲れきってしまいます。親に合わせて親の都合と尊厳を優先していたら、子は仕事や生活が維持できなくなり、それこそ体を壊すなど、自滅してしまいます。

逆に子の都合に合わせようとすると、親に本意ではないことをさせることになるから、ふつふつと罪悪感がわいてくる。介護殺人などの事件は、報道されないけれど、介護者が”介護うつ”になっているケースも多いと思いますよ」（太田さん）

■そりゃ介護うつになるわ

生活を「親ファースト」にせざるを得ず、疲労困憊で視野が狭窄していったり、判断力が失われてしまうことも。

「以前、介護で悩んでいる方の電話相談を受けたことがあるんですが、うつの薬を服用している人が多いこと多いこと……それくらいメンタルをやられてしまうのが介護疲労なんです。実際にあったケースで言えば……」（太田さん、以下同）

ケース1 要介護の義母と同居して在宅介護を始めたが…

「彼女はお嫁さんの立場ですね。家に義母がいるので、ちょっと気分転換に買い物に行きたいと思っても行けない。デイサービスに行ってる間に行こうとしても、近所の目が気になって行けないと言うんです。『あそこの嫁は遊びほうけてる』と言われるんじゃないかと思い込んでいて。かなり追い詰められて、身動き取れなくなって、睡眠導入剤や安定剤を服用されていました」

■「親ファースト」が招く思考停止

ケース2 娘に緊急事態…それでも親の介護を優先

「ある女性は老親の介護で実家に。そのとき未婚の娘さんが大量出血を起こして救急車で運ばれる事態が起きたそうです。今後妊娠・出産が厳しくなるかもしれないという重篤な状態でした。でも、その女性は親の介護の最中で、娘からSOSが来ているのに、病院に駆け付けることをしなかったんです。

あとから『あのとき、なぜ娘のところに行かなかったんだろう』と後悔したそうですが、介護疲れで『優先順位を間違える』人は結構いらっしゃるんですよ」

ケース3 2歳児を義母に預けて、実親の介護に

「若い方ですが、親の介護のために、2歳の子を義母に預けた女性がいました。介護に追われて家に帰らない日が続いたようです。その2歳の子に、不安やストレスのせいなのか、チック症状が出てしまったそうです。『親よりもお子さんファーストでいいんじゃない？』とお話したことがありました」

いずれのケースも「親ファースト」にもほどがあるのだが、介護疲れによる思考停止や判断力の低下ともいえる。「まさかそんなことが」と思うかもしれないが、これは誰にでも起こりうることなのだ。

■近くに住むことが正解、とは限らない

日常生活が心配になってきた親に対して、近くに住む提案をする子は多い。子が自分自身の仕事や生活を変えるのが難しいため、親を近所に呼び寄せておけば、いざというときに動きやすい。そう考えてしまうのもよくわかるが……。

「田舎に住む親と都会に住む子で、よくある話ではありますが、呼び寄せても拒否する親は少なくありません。子の近くに住みたいという親は、たとえば学生時代に住んだことがあるとか、昔東京にいたとか、ベースとなる経験がある人に限られるでしょう。

長年なじんだコミュニティから離れ、言葉や食習慣など環境が変化するのは、親にとっても辛いこと。しかも、子どもは、日中仕事に追われているため、地元にいる時よりも孤独に陥ることも。同じ日本国内なのだから大丈夫と思っていても、意外と壁があったりするんですよ」（太田さん、以下同）

「ある人は田舎の海街に住む父親を東京に呼び寄せました。父親は元漁師、まだ元気でしたが、遠方では不安ということで了承してもらったそうです。ところが、お父さんはすぐに故郷に帰ってしまいました。理由は『海の匂いがしないから』。同様に『東京は山がないから嫌だ』といって帰ってしまった親の話もありました」

■親の人生と子の人生は別物

なんだか『アルプスの少女ハイジ』みたいな話だが、何十年も海の匂いを嗅ぎ、あるいは山を見て育って暮らしてきた人にとっては、心の原風景がないことにストレスや不安を感じるのだろう。

「別の男性は、父親の今後を真剣に考えて、実家を売却し、父親を連れてきました。迷いを断ち切って気持ちを切り替えてもらうために、あえて退路を断ったのです。もちろん父親も同意しましたが、いざ暮らしてみると父親はもう嫌で嫌で仕方ない。どうしても帰ると言い出したそうです。

結局、故郷に戻ってアパートを借りて暮らすことになりました。この話は親のためによかれと思って行動したわけで、親不孝だとは思いません。ただ、どこかで線引きが必要で、親の人生と子の人生は別物と考えて、遠方でも対応できる体制を築いたほうがよかったのかもしれません」

■優しいヤンキー戦法は有効

遠距離介護の子世代を支援するNPO法人を27年間運営してきた太田さんは、親が近くにいることが逆に子の罪悪感や負担を増やす可能性もあると指摘する。

「近くに住んでいたら、割り切れなくて行かざるを得なくなり、子の負担が自然と大きくなってしまいますよね。遠ければ、ある意味諦めがつくという“遠方の利”もあると思います。地域包括もケアマネジャーも遠距離介護を考慮して手をさしのべてくれるでしょうし、特別養護老人ホームも実は子が遠方のほうが入居しやすくなる可能性もあります」（太田さん、以下同）

要介護者の子が近隣にいるとなれば、地域包括やケアマネ、病院からの連絡が密になり、何かあるたびに呼び出されるが、遠方だと緊急時以外は呼び出されることもない。

「近くにいてもまったく来ないと『あの家はちょっとやばい』と警戒されるかもしれませんが、逆に、遠ければ『遠いところよく来てくれました、という空気感になり、医療、介護の専門職とよいコミュニケーションを築けている』という声を聞くことも少なくありません」

ちょっととんがったヤンキーやコワモテが優しい一面を見せると、急に「いい人」認定されるようなものか。もちろん、まったく顔を出さずに「お任せします」だけでは信頼関係を築けない。必要に応じて連絡をとり、要所要所で顔を出すことは必要だろう。

■「育ててもらった恩」は困る

「ただし、医療の世界では都会の子はあまり評判が良くありません。“カリフォルニアから来た娘症候群”という言葉があります。娘と言われていますが、もちろん息子にもあります。

要するに、普段は顔を出さないけれど、たまにやって来て文句だけつける子のことです。ネットで調べた頭でっかちな情報で、親本人と医療・介護の専門職で構築したやり方に口出しして台無しにするんです。気をつけたいですね」

親の介護で悩む人や多くの現場を取材してきた太田さんだが、皆が口を揃えて言う「一番困る言葉」があるという。

「『育ててもらった恩』という言葉にがんじがらめになっている人は少なくありません。親に育ててもらったから、恩返しのために介護をするという……。でも子育てなんてとっくに終わったことだし、大人になるまで育ったことで充分恩返しと親孝行をしていると思うんです。

私自身も子どもがふたりいますが、子どもに対しては『育てさせてくれて、楽しませてくれてありがとう』としか思いません。恩を返せ、なんて発想はありません」

もしかしたら「育ててやったのに」と言葉にする親がいるのかもしれないが、親の介護にどっぷり浸かってしまった人の多くが「育ててもらった恩」を口にするのだとか。それこそ、「親の介護をするのが子の義務」と思わされているようだ。

■「孝行したい自分に親はなし」があなたを責める

「あとは、例えば施設に入れたら『お父さんがかわいそう』とか、家族で介護することがすでに限界を迎えているのに、まだ情に訴えるという身内の言葉です。あとは、自分の親が割と早く亡くなった人が『孝行したい自分に親はなし』ってよく言われますが、介護で苦しんでいる人からすれば『親がまだ生きている…いつまで生きるのか…』と思っている自分を責める言葉なんですよね」（太田さん、以下同）

では、今何ができるのか。親のためにというよりも、近い将来自分が慌てないために、あるいは罪悪感を抱え込んだり、後悔しないためにできることは……？

■遠方の親の介護に役立つサービス6選

「まず、心構えの問題。協力してくれる人の手はありがたく借りましょう。逆に、責めてくるだけの外野の声は聞き流します。誰かの圧で罪悪感を煽られて、不本意な行動を強いられると後悔することになりますし、心が疲れてしまいます。特に、口だけで手を貸してくれない人の言葉を真に受ける必要はありません」

そして、離れて暮らす親を支える便利なサービスや見守りに役立つガジェットを活用するとよいそう。例えば……

● 冷蔵庫につけると、扉の開閉がアプリでわかるセンサー

● 使用状況で見守り通信機能つきの電気ポット

● 安否確認を知らせてくれるアプリやSNS

● 親の状況をスマホで確認できる見守りカメラ

● 毎日の食事を届けてくれる宅食サービス

● ボタンひとつで駆けつけてくれる緊急通報セキュリティサービス

「親の性格や生活状況によっては使えなかったり、嫌がるものもあるので、よく話し合って選択しましょう。緊急通報システムは自治体で運営しているものもありますし、スマホが使える親であれば安否確認できるようなアプリを入れてあげるだけでもいいと思います。

もし親が倒れたり、何か起きたときに、サービスなりガジェットなりを使って対策していたことによって罪悪感を軽減できると私は考えています」

■不仲のきょうだい、不仲の親の対策

最後に、家族が絶対的不和なケースにも触れておきたい。

「そもそもきょうだいの価値観や考え方の異なることがありますよね。例えば、親の介護については論理的に合理的に先回りして動きたい兄と、『かわいそう』『冷たい』『愛情がない』と感情で動く妹とか……。同じ方向を向いていたらずいぶん楽だと思いますが。

親の介護に深く関わる子とそうでない子との間でも、温度差が生じがちです。できるだけ早い段階で、今後について話し合う時間を確保したほうがいいです。介護や治療法の契約や決断などは、事後報告にすると揉めるケースも多いので、極力事前に相談するよう心がけましょう」（太田さん、以下同）

問題は、話ができない・話したくないきょうだいや親かもしれない。親と同居しているひきこもりのきょうだいがいるケースや、いわゆる“毒親”で絶縁状態、顔も見たくないというケースはどうしたらいいのか。

「きょうだいとは、先が長くなるので、ささえ切れるものではありません。自分で何とかしようとは思わないで、親のこととあわせて地域包括支援センターで相談しましょう。

確かに、子には親に対する『扶養義務』がありますが、主に経済面での支援を指しています。しかも、親に対しては『自分たちの生活を維持した上で、かつ親の面倒を見るだけのゆとりがある場合に生じる』とされています（生活扶助義務）。『介護義務』はないんです」

とにかく、介護は『できることとできないことを分けて考える』ことが大事。親子だから、家族だから、と“情”のところでやっちゃいけないのが介護だということを覚えておいてください」

吉田 潮（よしだ・うしお）

ライター

1972年生まれ。千葉県船橋市出身。法政大学法学部政治学科卒業後、編集プロダクション勤務を経て、2001年よりフリーランスに。医療、健康、下ネタ、テレビ、社会全般など幅広く執筆。2010年4月より『週刊新潮』にて「TVふうーん録」の連載開始。2016年9月より東京新聞の放送芸能欄のコラム「風向計」の連載開始。テレビ「週刊フジテレビ批評」「Live News イット！」（ともにフジテレビ）のコメンテーターもたまに務める。

太田 差惠子（おおた・さえこ）

介護・暮らしジャーナリスト／NPO法人パオッコ理事長

遠距離介護、仕事と介護の両立、介護とお金などの視点で情報を発信。『遠距離介護で自滅しない選択』『親が倒れた！ 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第2版』など著書多数。

（ライター 吉田 潮、介護・暮らしジャーナリスト／NPO法人パオッコ理事長 太田 差惠子）