激しい恋に疲れた女性を誘ってあげたい「大晦日デート」９パターン
「今年は恋に振り回されっぱなしだったなあ」と身も心もボロボロ…。そんな女性を好きになってしまったら、どうすればいいのでしょうか。恋に疲れた相手だけに、ここは通常の恋愛とは異なるアプローチを考えたほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「激しい恋に疲れた女性を誘ってあげたい『大晦日デート』」をご紹介します。
【１】近所のこぢんまりとしたお寺で除夜の鐘を聞いて初詣に出かける
「来年こそいいことあるよね？という気持ちになれるかも」（20代女性）というように、お正月早々初詣に出かけるプランです。有名神社の場合は行きから帰りまで何時間もかかりますが、それ自体をイベントとして楽しんでみてはいかがでしょうか。
【２】テーマパークに行ってパーッと散財する
「いくら散財するって言っても３万円も使えないんだし、後先考えずにお金を使っちゃう」（20代女性）というように、大型テーマパークで無駄遣いをしまくるプランです。あまり人ごみが好きではないなら、いつもと違う大人買いができる体験を考えてみるとよいでしょう。
【３】自宅に遊びに行って断捨離大掃除を手伝う
「自分だと捨てられないものも、人手があれば思い切れるかも」（20代女性）というように、新しい1年を始めるための大掃除を手伝うパターンです。ただし、汚部屋に呼ばれる時点で、その人に恋愛対象外だと思われている可能性は否定できないでしょう。
【４】野趣あふれる露天風呂がある温泉でほっこりする
「都会の喧噪を離れて、人里離れた山奥で年末を過ごすと冷静になれるかも」（20代女性）というように、大自然に囲まれた温泉で心を解放するプランです。あまり下心を見せずに「日帰りの立ち寄り湯に行こう」などと誘うのがポイントでしょう。
【５】冬の海までドライブして「バッキャロー！」と叫ぶ
「ドラマみたいだけど、やってみるとけっこうスッキリするかも」（20代女性）というように、未練がましい想いを海に捨ててくるプランです。小さいものであれば指輪やネックレスなどの思い出の品を海に放り投げてくるのもありかもしれません。
【６】カラオケで飲みながらストレス発散する
「とにかくパーッと歌って忘れるしかない」（20代女性）というように、サシカラで紅白歌合戦をくり広げるプランです。しかし元カレとの思い出の曲を披露してしまうとかえってウツになるかもしれないので、くれぐれも地雷を踏まないよう注意しましょう。
【７】気兼ねなく長居できるお店で一年分の愚痴を吐きまくる
「おっさんみたいにくだを巻いて、デトックスしたい」（20代女性）というように、個室や半個室の居酒屋で思う存分毒を吐かせるプランです。ただし、愚痴の内容があけすけな恋愛・失恋トークだと、あなたがその毒気にやられてしまう可能性があるので覚悟が必要かもしれません。
【８】こたつでゴロゴロしながら大晦日特番で笑う
「出かけるのもしんどいので、こたつでダラダラしたい」（20代女性）というように、お茶の間で年末のテレビ番組を楽しむプランです。男としてはこたつに入っているとちょっかいを出したくなるものですが、ここはぐっと堪えてアットホームな雰囲気作りに終始しましょう。
【９】混んでいない下町のお蕎麦屋さんで年越し蕎麦を食べる
「もう奇抜なデートとかいらないので、普通がいい。普通が」（20代女性）というように、清く正しい大晦日の過ごし方を踏襲するプランです。しみじみとお蕎麦を楽しむために、行列する有名店ではなく、空いている穴場店で一杯ひっかけるくらいの余裕が欲しいところです。
いずれにせよ、いきなりギラついたプランを提案するのではなく「もしかしてデート？」くらいのニュアンスでスロースタートを切るのが良いかもしれません。まずは来年に繋げるための準備として遊びに出かけるくらいの気持ちで臨みましょう。（熊山 准）
