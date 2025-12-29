¤Ê¤¼¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¡È¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ËÌÌÇò¤¤¡É¤Î¤«¡© À©ºîÅý³ç¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò¼êÊü¤·¤¿ÍýÍ³¡×
¡¡¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÉ×¤Çºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¤µ¤ó¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÌÀ¼£¤È¤¤¤¦·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿É×ÉØ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¡£
¡¡Êª¸ð¤¤¤äÍ·½÷¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ³Êº¹¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿ÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÅö»þ¤Î¸½¼Â¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÃæ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤è¤ê¤È¤·¤¿Çö°Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Î©¤Á¤³¤á¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤â¿ï½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê²Ä¾Ð¤·¤µ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤È¥³¥á¥Ç¥£¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡¢Ä«¥É¥é¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¿§¤Ê¶õµ¤´¶¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£À©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤ë¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡µß¤¤¤Î¤Ê¤µ¤ÎÃæ¤Ë¾Ð¤¤¤ò»Ä¤¹µÓËÜ½Ñ
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤Ï¡¢µß¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÃæ¤Ë¤âÌÀ¤ë¤µ¤ò¸«½Ð¤»¤ëµÓËÜ²È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÏÉÔ¹¬¤Î¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡ØËÜÅö¤ËÅö»þ¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¾®ÀôÉ×ÉØ¤â·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤ó¤É¤¤½Ö´Ö¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¤½¤ó¤Ê°Å°Ç¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾Ð¤¨¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤µ¡¢°Å¤µ¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊÕÅÝ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤µÓËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥È¥Ìò¤ÎüâÀÐ¤¢¤«¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢ËÜºî¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Õ¤¸¤»á¤Ï°Å¤¤ÏÃ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯·ù¤¤¤Ê¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖµÓËÜ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤À¤Ä¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤±«À¶¿å»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Î¥·¡¼¥ó¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¿É¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢¡¥¦¥±¤òÁÀ¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Î²Ä¾Ð¤·¤µ
¡¡¾Ð¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¡¢¤Õ¤¸¤»á¤ÎµÓËÜ¤ÎÌ¯¤À¤í¤¦¡£¥³¥á¥Ç¥£ÉôÊ¬¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÓËÜ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¸½¾ì¤Ç¤Ï¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡Ö¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤Ï¥³¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤âÄ¹¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¥¦¥±¤òÁÀ¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¾Ð¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¡¢¡È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò°ìÊâ°ú¤¤¤¿»þ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÌÌÇò¤µ¡É¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë±é¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¦¥±¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¦¥±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ìò¼Ô¿Ø¤âÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤½¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¤«¡¢Âç¤¤Ê¼Çµï¤ò¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¡Ø¥À¥á¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤ÏÊüÁ÷¤â¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡´°àú¤Ê¿Í¤òºî¤é¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö½¤µ¤Î½Ð¤·Êý
¡¡¥È¥¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¤¤¬¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë»°Ç·¾ç¤Ë¤Ï´Ø¿´¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡¢¥È¥¤Î¼ÂÉã¡¦Ñ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¡¢Í¥¤·¤¤Éã¿Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ò¤³¤µ¤¨¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ê¤É¡¢¡È100¡óÎÉ¤¤¿Í¡É¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÌÇò¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â´°àú¤Ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ïºî¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÏÃ¯¤â¤¬ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤È°¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í°¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¿¹»³Á¬ÂÀÏºÌò¤ÎÁ°¸¶¿ð¼ù¤µ¤ó¤â¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤ÎÆóÂåÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê·ù¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â·ù¤ÊÉ÷¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤âËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¿Í¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·ù¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ìò¼Ô¤ÎÎÏ¤Ç¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤â·ù°´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
