年越しそばに絶対乗せたい！ ドンキの“攻めすぎ天ぷらスナック”、5種の野菜のザクザク食感が美味しすぎる
「今日こそ必要なものだけ買う！」と思いながらも、気づけばカゴがいっぱいになっているほど魅力的な商品が多い、ドン・キホーテ。ドンキにはオリジナルの“攻めた変わり種スナック”がたくさんあり、実際に友人からおすすめされて購入してみたのが、今回紹介する「揚げ揚げ天ぷらスナック」です。
◆見た目はまるで“フリーズドライの野菜”
「揚げ揚げ天ぷらスナック 〜めんつゆ仕立て〜 野菜編」754円（税込）は、野菜をカラっと揚げて、急速冷凍後さらに揚げた2度揚げスナック。野菜はかぼちゃ、れんこん、オクラ、紅生姜のかき揚げ、茄子の5種類です。薄味の野菜チップスかと思いきや、めんつゆ仕立てになっているので味は濃いめ。天ぷらスナックのそれぞれの野菜の味や食感も気になるので、本音でレビューしていきます。
かぼちゃは薄くスライスされているので、甘みよりもめんつゆの味が強い印象です。正直、かぼちゃの味はあまりしないような……？ もう少し厚みがあると嬉しいです。
れんこんはガリガリとしたかための食感が美味しく、食べ応えがバツグンです。子どものお気に入りはれんこんでした。
◆ザクザク・サクサク食感に、素材の味もしっかり
オクラは、5種類の中で一番軽いサクサク食感です。噛むとオクラならではの粘り気もしっかりと感じられてとっても美味しい！
ザクザクとした食感が特徴の「紅生姜のかき揚げ」は、まさに天つゆを付けた生姜天そのままの味わいでした。一つ一つが大きく、素材の味もしっかりと感じられました。
「茄子」は、外はサクサクで噛むとジュワッと油が出てきて、ジューシー。揚げ茄子のような食感は感じられましたが、めんつゆ感がやや強めの印象です。
すべて食べてみて、個人的な好みはオクラと紅生姜のかき揚げ。それぞれ食感が違って美味しいのですが、全体的に野菜の素材の味よりもめんつゆの味が濃いめの印象でした。好みだったオクラが少なめだったので、それぞれの素材がもう少し均一に入っていると嬉しいなと感じました。
◆年越しそばのトッピングにもぴったり
そばのトッピングとして使ってみましたが、天ぷらスナックのザクザクとした食感が良いアクセントとなっていて、想像以上に美味しかったです。つゆに浸っていない状態だと完全にスナック感がありますが、つゆに浸して少しふやかすことで、天ぷら感がグッと増します。
個人的にはトッピングとして使う方がコスパも良いのでおすすめです。年越しそばのトッピングとして使うのも良いでしょう。
◆素材の味がもう少しあると嬉しいが、トッピングとしては◎
全体的に美味しいと感じましたが、754円という値段はやや高いかなという印象もあります。めんつゆの味が少々濃いめですが、お酒のアテや小腹が空いたときのおやつとしては良さそう。
そばやうどんのトッピングとして使用することでより満足感が感じられるので、アレンジして楽しんでみてはいかがでしょうか。
＜文・写真／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
◆見た目はまるで“フリーズドライの野菜”
「揚げ揚げ天ぷらスナック 〜めんつゆ仕立て〜 野菜編」754円（税込）は、野菜をカラっと揚げて、急速冷凍後さらに揚げた2度揚げスナック。野菜はかぼちゃ、れんこん、オクラ、紅生姜のかき揚げ、茄子の5種類です。薄味の野菜チップスかと思いきや、めんつゆ仕立てになっているので味は濃いめ。天ぷらスナックのそれぞれの野菜の味や食感も気になるので、本音でレビューしていきます。
れんこんはガリガリとしたかための食感が美味しく、食べ応えがバツグンです。子どものお気に入りはれんこんでした。
◆ザクザク・サクサク食感に、素材の味もしっかり
オクラは、5種類の中で一番軽いサクサク食感です。噛むとオクラならではの粘り気もしっかりと感じられてとっても美味しい！
ザクザクとした食感が特徴の「紅生姜のかき揚げ」は、まさに天つゆを付けた生姜天そのままの味わいでした。一つ一つが大きく、素材の味もしっかりと感じられました。
「茄子」は、外はサクサクで噛むとジュワッと油が出てきて、ジューシー。揚げ茄子のような食感は感じられましたが、めんつゆ感がやや強めの印象です。
すべて食べてみて、個人的な好みはオクラと紅生姜のかき揚げ。それぞれ食感が違って美味しいのですが、全体的に野菜の素材の味よりもめんつゆの味が濃いめの印象でした。好みだったオクラが少なめだったので、それぞれの素材がもう少し均一に入っていると嬉しいなと感じました。
◆年越しそばのトッピングにもぴったり
そばのトッピングとして使ってみましたが、天ぷらスナックのザクザクとした食感が良いアクセントとなっていて、想像以上に美味しかったです。つゆに浸っていない状態だと完全にスナック感がありますが、つゆに浸して少しふやかすことで、天ぷら感がグッと増します。
個人的にはトッピングとして使う方がコスパも良いのでおすすめです。年越しそばのトッピングとして使うのも良いでしょう。
◆素材の味がもう少しあると嬉しいが、トッピングとしては◎
全体的に美味しいと感じましたが、754円という値段はやや高いかなという印象もあります。めんつゆの味が少々濃いめですが、お酒のアテや小腹が空いたときのおやつとしては良さそう。
そばやうどんのトッピングとして使用することでより満足感が感じられるので、アレンジして楽しんでみてはいかがでしょうか。
＜文・写真／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama