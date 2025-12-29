帰省するたびに嫌味を連発する義母に「もう来るのやめますか？」と言った結果→ありえない事態に／2025 人気記事top5
2025年1〜10月、女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとにtop5まで紹介します。こちらは、「恋愛・結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は10月23日 記事は取材時の状況です）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「毎年、義母はお盆前になると『今年も孫たちに会えるわよね？』と聞いてくるくせに、実際に行くと、嫌味の連続……。帰省するのが嫌になります」
そう話す立花ゆいさん（仮名・44歳）は、中2と中3の息子を持つ2児のママ。毎年、お盆の時期になると、言葉と行動が伴っていない義母の態度にモヤモヤしてしまいます。
◆体調不良で入院したことを機に「お盆の帰省」が恒例行事に…
ゆいさんは25歳の頃、職場で出会った2歳下の男性と結婚。互いに両親との同居は望んでいなかったため、2人で選んだアパートで新生活をスタートさせました。
子どもが生まれる前、義父母との交流はほぼなかったそう。しかし、出産後、義父母から「孫に会いたい」と言われて、顔を合わせる機会が増えました。
「息子たちが小さかった頃は、月に2回ほど我が家に来ていました。私は正直、うんざりしていましたが、夫が嬉しそうに息子たちの成長を義父母に話す姿を見ると、『あまり来てほしくない』とは言えませんでした」
息子さんたちが大きくなると、義父母宅へ行くことが、お盆の恒例行事に。きっかけは30代の頃、お盆中にゆいさんが体調を崩して入院したことでした。
「恥ずかしい話ですが、夫は家事能力がゼロ。レシピを見て作っても、なぜか違う味になってしまうメシマズ夫でもあります。だから、食事に不満を持った息子たちが義父母に連絡したようで……」
事情を知った義父母は「ゆいさんが退院してくるまで、うちで過ごせばいい」と言ってくれたそう。料理上手な義母が振舞った食事に、息子さんたちは大満足し、ゆいさんが退院した後も「ばあちゃんが作ったお好み焼きが食べたい」などと言うようになりました。
◆帰省時に“嫌味”を吐く義母にモヤモヤ
そんな息子たちの言葉を聞いた夫は、「じゃあ、毎年お盆はおばあちゃんとおじいちゃんの家で過ごすか！」と提案。すると、息子さんたちは、まさかの大賛成。こうして、「お盆は義父母宅へ行く」という家族イベントが恒例になってしまいました。
「正直、最悪だな……と思いました。せっかくの休みなのに、気を遣わないといけないなんてしんどすぎるから……」
自分だけ参加しないようにしようか。そう思いもしましたが、愛する息子たちから「ママも絶対参加だよ！ みんなで行こうね」と言われてしまい、断ることができませんでした。
◆義母を思っての発言がまさかの展開に！
地獄の家族イベントが決定してからというもの、ゆいさん家族はお盆になると、義父母宅で2〜3泊するようになったそう。ところが、年月が経つにつれて、義母の態度に変化が……。お盆前には「今年は、何日ごろ来る？」と嬉しそうな口調で電話がかかってくるのに、いざ義父母宅へ行くと、細かな嫌味を言われるようになったのです。
例えば、料理の時。ゆいさんも手伝いますが、義母は「はあ……、大人数の料理を作るのってめんどくさいわあ」と漏らしたり、「こっちの体力が持たないわ……」と愚痴をこぼしたりするようになりました。
義母は70代。体の負担もあるだろうな……。そう思い、ゆいさんは一度、「お盆にお邪魔するのは、今年でやめにしましょうか？」と尋ねました。すると、義母は「孫に会わせてくれないってこと!?」と、ムっとした表情に……。
「その後、義母は夫に『ゆいさんは、うちに孫たちを連れて来たくないらしいわよ』と曲がった方向で私の言葉を捉えて伝えたので、夫婦で大喧嘩してしまって……」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
