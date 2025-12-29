ÉCRUのホリデーに新提案♡気分が上がる吸水ショーツが登場

忙しい毎日の中でも、自分をいたわる時間を大切にしたい女性へ。機能性とデザイン性を兼ね備えた吸水ショーツで注目を集めるライフスタイルブランドÉCRUから、ホリデーシーズンに向けた新作「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」が登場します。ブルーな日でも気分を上げてくれる一枚は、日常にそっと寄り添いながら、女性らしさと安心感を同時に叶えてくれる存在。自分へのご褒美にも選びたくなる、新しい温度感の吸水ショーツです。

レース×カットアウトの洗練デザイン

「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」は、前面にリュクスで繊細なレースを贅沢に使用し、サイドには大胆なカットアウトデザインをプラス。

ボトムからほんのり覗くラインが抜け感を生み、吸水ショーツとは思えない洗練された印象に仕上がっています。

身につけるだけで自信をくれるデザインは、ブルーな日も前向きな気持ちへ導いてくれるはず♡カラーはブラックとノワールブラウンの2色展開で、大人のワードローブにも自然になじみます。

EDWARD BROWN新作コレクション登場！表参道限定ストアで触れる極上カシミヤ

多い日も安心のマキシクロッチ仕様

機能面にもこだわり、吸水部分は後ろまでしっかり覆うマキシクロッチ仕様。約100ml(※1)の吸水量を確保しながら、ヒップラインを美しく見せる設計が魅力です。

ナプキンとの併用も可能なため、その日の体調や経血量に合わせた使い方ができるのも嬉しいポイント。

ショーツの吸水体には日本製の機能生地を使用し、快適さ・吸水力・ムレ軽減・消臭力に優れたÉCRUオリジナルクロッチを採用しています。

※1 当社調べ。

※試験結果の数値は吸水量を保証するものではなく、試験時の環境や条件により多少誤差が生じることがあります。

※経血量や使用環境により完全に漏れないという保証は出来かねます。心配な方はナプキンと併用してお使いください。

ホリデーに迎えたい特別な一枚

本商品は2025年12月4日（木）より公式オンラインストアにて予約販売を開始。お届けは12月下旬予定となっており、ホリデーシーズンにぴったりのタイミングです。

サイズはS・M・L・XLの4サイズ展開で、自分に合ったフィット感を選べるのも魅力。価格は8,270円（税込）。

日々を大切に過ごすための新しい選択肢として、ÉCRUの吸水ショーツを取り入れてみてはいかがでしょうか♪

自分をいたわるホリデーランジェリー

特別な予定が増えるホリデーシーズンこそ、自分自身への思いやりを忘れずに。

ÉCRUの「LACE CUTOUT PERIOD SHORTS」は、デザイン性と安心感を両立し、ブルーな日も心地よく過ごすための新定番です。

気分を上げてくれる一枚が、毎日の選択を少しだけ前向きにしてくれるはず。自分らしく過ごす時間を大切にしたい女性にこそ、手に取ってほしいアイテムです。