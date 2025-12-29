俳優の吉沢悠（47）が29日までに自身のインスタグラムを更新。28日に開催された「G1・第70回有馬記念」（中山）の馬券を購入していたことを明かした。

自身のインスタグラムで「《第70回 有馬記念》」と題して投稿。

「TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』 @royalfamily_tbs で、最終回に椎名オーナーのビッグホープが、見事に有馬を制しました」と、TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」のビッグホープやソーパーフェクトのオフショットを公開した。

「初めてWINSに行って、馬券を買ってきました。競馬場とは違うドキドキ感があって、“これで買い方はあってるのかな？”と戸惑いながら購入しようとしたら、『前日発売』にチェックを入れ忘れて違うレースの馬券を買いそうになるという…」と明かした。

そして丁寧に教えてくれた競馬ファンにも感謝した。「近くにいた競馬ファンの方が丁寧にやり方を教えてくださって、無事に買うことができました。ありがとうございます」とつづった。

有馬記念の本命はレガレイラだったという。「私が演じた相磯マネージャーは“ドラマの有馬記念”でルメールさん @cl_by_c.lemaire に託したので、あの時の気持ちを乗せて、ルメールさんが乗る『レガレイラ』に決めました」と単勝1万円勝負の馬券を公開した。

ネットでは「おー初馬券」「男買いですね！」「いい馬券の買い方」などの声が上がった。