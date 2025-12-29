”パパの手のひら”にフィットする、赤ちゃんの寝相事情「今まで見た赤ちゃんで1番可愛い」「ほっぺの柔らかさ伝わる」
パパの手のひらで安心しきって眠る赤ちゃんの姿を収めた動画がInstagramに投稿され、977.4万表示、24.8万件のいいねの反響を呼んでいる。投稿したのは「おーさんち」（@oosanchi）さん。「通りすがりの私でもメロメロです 可愛すぎる」「今まで見た赤ちゃんで1番可愛い」「本当にこんなに可愛い天使を地球へ産んでくださりありがとうございます」などのコメントが寄せられた。娘のごんちゃんの成長記録をYouTubeでも発信しているおーさんちさんに話を聞いた。
【動画カット】パパの手のひらの”ベストポジション”を探る…安心しきって眠る赤ちゃん
――「パパの手で寝るごんちゃん」の動画が生まれた経緯や、パパの手のひらで寝るようになったきっかけについて詳しくお聞かせください。
「日常のごんちゃんの様子を撮影している時にたまたま生まれた動画です。パパがイクメンなので、新生児の時とか抱っこしたまま寝てくれたりなど、パパがお世話をしてくれることも多かったからかもしれません。それで、腕の中で寝たり手のひらで寝たりするのが好きだったのかもしれません」（おーさんちさん）
――ごんちゃんを溺愛していると感じる瞬間を教えてください。
「毎日です（笑） 毎日朝起きては『可愛いね』、仕事から帰ってきてからも『可愛いね』といってハグしています。あとはごんちゃんの為なら、ピクニックに行くお弁当を作ったりしています」（おーさんちさん）
――ごんちゃんの成長を記録し、YouTubeで発信し始めたきっかけは何でしょうか。
「いつもよく見ているYouTuberの方が家族の記録として残るので、忙しくてもYouTubeにアップして良かったと仰っているのを聞いて、私もいいなと思って始めました」（おーさんちさん）
――ごんちゃんの日々の成長を見守る中で、特に感動した瞬間や愛らしい仕草を教えてください。
「いっぱいありますが（笑）、日々できることが増えたりするとその一瞬一瞬に感動します。例えば、寝返りができるようになったり、歩き始めたり、離乳食を食べたり、お話しできるようになったり。最近はお話しが通じるようになってきて、怒って口を膨らませて腕を前で組んで『私怒ってます』というアピールが可愛いです」（おーさんちさん）
――子育てをする上で大切にしていることや、今後楽しみにしているごんちゃんの成長についてお聞かせください。
「のびのびとやりたいことをやらせてあげる事や飽きるまでやらせてあげる事で、最後まで自分で遊ぶ力がつくといいなと思って見守ってます。また遊ぶことや色々な体験をすることで将来自分のやりたいこと、夢中になれることなどが見つかったらいいなと思っています」（おーさんちさん）
おーさんちさんは現在もInstagramやYouTubeでごんちゃんの日々の成長を記録し続けている。
――「パパの手で寝るごんちゃん」の動画が生まれた経緯や、パパの手のひらで寝るようになったきっかけについて詳しくお聞かせください。
「日常のごんちゃんの様子を撮影している時にたまたま生まれた動画です。パパがイクメンなので、新生児の時とか抱っこしたまま寝てくれたりなど、パパがお世話をしてくれることも多かったからかもしれません。それで、腕の中で寝たり手のひらで寝たりするのが好きだったのかもしれません」（おーさんちさん）
――ごんちゃんを溺愛していると感じる瞬間を教えてください。
「毎日です（笑） 毎日朝起きては『可愛いね』、仕事から帰ってきてからも『可愛いね』といってハグしています。あとはごんちゃんの為なら、ピクニックに行くお弁当を作ったりしています」（おーさんちさん）
――ごんちゃんの成長を記録し、YouTubeで発信し始めたきっかけは何でしょうか。
「いつもよく見ているYouTuberの方が家族の記録として残るので、忙しくてもYouTubeにアップして良かったと仰っているのを聞いて、私もいいなと思って始めました」（おーさんちさん）
――ごんちゃんの日々の成長を見守る中で、特に感動した瞬間や愛らしい仕草を教えてください。
「いっぱいありますが（笑）、日々できることが増えたりするとその一瞬一瞬に感動します。例えば、寝返りができるようになったり、歩き始めたり、離乳食を食べたり、お話しできるようになったり。最近はお話しが通じるようになってきて、怒って口を膨らませて腕を前で組んで『私怒ってます』というアピールが可愛いです」（おーさんちさん）
――子育てをする上で大切にしていることや、今後楽しみにしているごんちゃんの成長についてお聞かせください。
「のびのびとやりたいことをやらせてあげる事や飽きるまでやらせてあげる事で、最後まで自分で遊ぶ力がつくといいなと思って見守ってます。また遊ぶことや色々な体験をすることで将来自分のやりたいこと、夢中になれることなどが見つかったらいいなと思っています」（おーさんちさん）
おーさんちさんは現在もInstagramやYouTubeでごんちゃんの日々の成長を記録し続けている。