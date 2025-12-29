パーソナリティーを務める朝情報番組、TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ！」（月〜金曜午前6時半）を欠席しているフリーアナウンサー森本毅郎（86）は、週明けの29日も番組復帰はなかった。ただ、欠席の理由は変わった。

森本は12日の放送から同番組を欠席。12日の放送で代役を務めた土井敏之アナが「森本毅郎さんは少し熱があって体調がすぐれない、ということで今日はお休みでございます」と冒頭で伝えた。そして週明けの15日の放送では土井アナが「森本毅郎さんは肺炎の症状があってその治療のために今日はお休みということになりました。ただ経過は良好というふうにうかがってます。ここはちょっと念のためということですね」と話し、翌16日の放送も「スタッフが話をしたら声はとても元気だったということで、今にもここ（スタジオ）に来そうだった、ということはお伝えいたします」と森本が元気であることを説明した。

22日の放送でも土井アナが「森本毅郎さん、先週肺炎の症状があって治療をしてお休みでしたが、今日はスタッフと森本さんと話して“大事をとってお休み”ということになりました」と休演継続の背景を説明。先週末25日金曜朝の番組でも「森本毅郎さんは今、大事を取ってのお休みということで」などとした。

そして週明け月曜日の29日朝、代役はTBS長尾翼アナになり「森本毅郎さん、遠藤泰子さんは年末年始のお休みのため、今日は私が担当いたします」と説明された。森本の体調に関する続報などの言及は冒頭部分ではなかった。