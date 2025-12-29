「一富士二鷹三茄子」という言葉があるように、富士山は昔から縁起物として珍重されてきました。そんな富士山を“穴場の絶景スポット”から堪能することができれば、2026年も良い年になるのでは……そこで今回は「『じゃらん』穴場な富士山絶景スポットランキング」の結果をもとに、穴場の富士山絶景スポット上位3ヵ所を紹介します。

『じゃらん』穴場な富士山絶景スポットランキングTOP3

冬の富士山の魅力をご存じですか。この時期ならでは、雪化粧をした富士もさることながら、空気が澄んでいてくっきりハッキリ見えたり、空の青さとのコントラストも鮮やかだったり、さまざまな特徴があるのです。

実は、富士山の絶景は首都圏からほど近い“意外な場所”からも楽しめます。そこで本記事では、株式会社リクルートが運営する旅行情報サイト『じゃらんニュース』が実施したアンケート調査「『じゃらん』穴場な富士山絶景スポットランキング」より、首都圏の富士山絶景穴場スポットの上位3ヵ所を紹介。それぞれ見ていきましょう。

第3位 白糸の滝【静岡県】

静岡県富士宮市にある「白糸の滝」は、世界遺産・富士山の麓に広がる日本屈指の絶景スポットです。

高さ20m、幅150mにかけて富士山の雪解け水でできた滝が連なります。透明感あふれる水が無数の白い糸のように流れ落ちる姿は圧巻です。白糸の滝単体でも絶景といえますが、晴れた日には滝の背景に雄大な富士山を拝むことができます。滝の繊細な曲線と富士の無骨な肌理が織りなす景観は、まさにここでしか味わえません。季節ごとに光の表情が変わり、朝日や夕暮れの時間帯には特に幻想的な風景を楽しむことができます。

アクセスも良好で、JR身延線・富士宮駅からバスで約25分、または車なら新東名高速道路・新富士ICから約30分と、観光でも立ち寄りやすい位置にあります。駐車場も整備されているため、ドライブでの訪問にもおすすめです。

周辺には富士宮の名物である「富士宮やきそば」をはじめ、湧水を使ったそば処や、新鮮な牛乳を使ったソフトクリームが楽しめるお店など、土地の味わいを堪能できるグルメスポットも充実。自然の恵みと富士山の美景を全身で楽しめる白糸の滝は、観光・写真撮影・リフレッシュに最適な癒しの名所です。

第2位 高尾山

東京都心からわずか1時間ほどでアクセスできる高尾山は、手軽に自然を満喫できる人気の登山スポットとして知られていますが、富士山の絶景スポットとしても知られます。山頂や展望ポイントから望む“富士山の絶景”は多くの登山者を魅了してきました。冬には雄大な姿がくっきりと浮かび上がり、その美しさはまさに圧巻です。

山頂からの富士山ビューはもちろん、稜線沿いのルートや展望デッキなど、季節ごと・時間帯ごとにさまざまな表情の富士山を楽しめるのも魅力。特に夕日が富士山の山頂に重なる“ダイヤモンド富士”が観測できる数少ない場所であるため、決まった時期にはカメラを持ったファンが大勢集います。

初心者でも気軽に絶景ポイントに辿り着けるケーブルカーやリフトも完備され、登山経験の少ない方やファミリーでも安心して訪れることができるほか、とろろそばなど高尾山のご当地グルメも満載。季節の草花や野鳥、温泉などの楽しみとともに、ぜひ訪れていただきたいスポットです。

第1位 横浜ランドマークタワー69階展望フロア『スカイガーデン』

横浜ランドマークタワー69階、地上273メートルに位置する展望フロア「スカイガーデン」は、横浜で屈指の360度パノラマの眺望を誇る特別な空間です。見晴らしのいい大きなガラス窓からは、みなとみらいの街並みや港のきらめき、ベイブリッジをはじめとした横浜の風景だけでなく、かなりの遠景まで眺めることができます。

意外な場所に思われるかもしれませんが、実は、スカイガーデンからも富士山がみられるというのです。まさに“穴場”といえるのではないでしょうか。手前に広がる横浜の街並みと、遠くから存在感を放つ富士山を同じ視界に収める贅沢な経験は、スカイガーデンならでは。いつも見えるわけではなく、「晴れて空気が澄んだ日」という条件があるため、冬の朝夕は特に狙い目です。

年末には年越しイベントが多数企画され賑わいが予想されますが、2025年12月31日をもって当面休業することが決定しています。再開は2028年10月以降の予定です。