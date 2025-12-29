水瓶座の2026年は「義務から自由へと解き放たれる年」……恋愛運、対人運、仕事運、金運

2026年の水瓶座は「義務から自由へ」と解き放たれる、解放感に満ちた1年となりそうです。上半期は仕事面での躍進があり、下半期は周囲からのあたたかな支えに包まれる。肩の荷が下り、自分らしく生きられる喜びを感じられる12カ月の始まりです。

それでは、水瓶座の2026年はどのような1年となるのか。恋愛運、仕事運など、テーマごとの運勢を見ていきましょう！

■水瓶座 2026年の総合運

◎躍が増える華やかなタイミングに

◎重荷を下ろし、本来の自分を取り戻す

2026年は「義務から自由へ」というテーマのもと、これまであなたを縛っていたものから解放される1年です。「やらなければならない」という義務感で続けていたことや、窮屈に感じていた状況から抜け出すチャンスが訪れます。本当にやりたいことに時間とエネルギーを注げる、爽快な時間がやってくるでしょう。

上半期は「仕事運の上昇」が顕著です。キャリアにおいてうれしい進展があり、あなたの能力が正当に評価される場面が増えていきそう。努力が報われ、達成感を味わえる時期となるでしょう。

下半期は「周囲からのサポート」に恵まれます。1人で頑張らなくても、自然と助けの手が差し伸べられる流れ。支えてくれる人々の存在に感謝しながら、その好意に甘えることで、さらに運気は上昇していきます。自由と安心の両方を手にできる、恵まれた1年となるはずです。

（監修：橘 美箏）