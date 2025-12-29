元世界ランキング1位の女子プロは日本のアニメがお好き？ 「表紙はガンダムでした！」「日本みたいだけど韓国ですよ！」
申ジエ（韓国）が自身のインスタグラムを韓国語で更新。韓国ソウルで開催中の「アニメージュとジブリ展」を訪問、会場で撮った写真を投稿した。
この展示会は日本各地を巡回した後、台湾を経て、現在は韓国で開催されている。また「アニメージュ」は1978年に創刊された人気の月刊アニメ雑誌だ。公開した写真の1枚目は「アニメージュ」の表紙風に撮ったもの。ジブリ映画「魔女の宅急便」の世界を再現した中、ジエはハシゴに腰掛けると、そこには黒猫ジジの姿も見える。さらにトトロと並んだ表紙風の写真や、ネコバスの運転席からこちらを見つめる写真、そしてズラリと並んだ歴代「アニメージュ」やジブリ映画のポスターを見ながら歩く動画も。そして歴代雑誌が並ぶ中、ジエは1冊の表紙を撮影している。「私が生まれた1988年4月、アニメージュの表紙はガンダムでした！」と記すと、その表紙の写真もアップしていた。そして最後に「日本みたいだけど韓国ですよ！」と、この展示会は韓国で開催中であることをアピールして投稿を締めくくった。この投稿を見たファンは「申さん可愛い」「アニメお好きなんですね」と意外な素顔を知り嬉しそうにコメントを寄せていた。
