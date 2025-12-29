RKK NEWS DIGには、この1年間で2400万を超えるPV（ページビュー）がありました。それらニュースを大別し、PVの多かった上位記事を改めて紹介します。

【写真を見る】＜熊本＞2025年のニュース総まとめ RKK NEWS DIGで多く読まれた記事はこれ！

＜総合＞

約132万PV 10月2日公開

27歳、出産直後に異変 親と医師が無断で不妊手術を…40年間鍵をかけていた『いらない存在とされた』過去を語る

約120万PV 1月25日公開

「3歳からヤングケアラーだった」毎晩かんしゃくを起こす知的障害の母 大人になった娘に母が見せた“涙”

約114万PV 5月26日公開

ベランダで見つけた「ハトの卵」勝手に捨てたら法律違反！？ 市役所に聞いて、正しく処理してみたら意外と…

＜事件や事故＞

約76万PV 4月18日公開 ※現在は非公開

一つ目は“爆発” 二つ目は後頭部に マンションで落下物か 直撃し重傷…「当たり所が悪いと死んでいた」

約34万PV 5月16日公開 ※現在は非公開

マンション高層階から「泥団子」投げた小学生を児童相談所へ通告 男性が大けが 熊本県警

約34万PV 11月20日公開 ※現在は非公開

93歳男性が女子大学生の自転車にはねられ意識不明 坂を下った先のバス停付近「自転車通行可」の歩道 その通行ルールとは？

＜学びの多い＞

約61万PV 8月6日公開

『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃”

＜動物＞

約86万PV 6月15日公開

『顔はオオカミ 身体はツルツル』ヘンテコ動物の正体は…人間のせい？ 熊本・秋津川

約27万PV 11月21日公開 ※現在は非公開

プードル、ハスキー犬など100匹が火事で死ぬ 現場には焼け焦げたケージのようなものも 住宅1棟と犬舎2棟全焼 熊本県菊池市

約17万PV 12月20日公開

1匹見かけたら、3年後には2万匹に…爆発的繁殖力「ニュウハクシミ」の生態 文化財をむしばむ小さな脅威

＜生活に役立つ＞

約17万PV 7月15日公開

「もし服を着たまま水に落ちたら…」大人も絶対知ってほしい『水難事故の備え』＜泳ぎ方と救助方法＞

＜とっさの判断＞

約23万PV 8月5日公開

愛犬を探していたら “勘違い”で火事に遭遇 「子どもがまだ2階にいる」…家族3人の命を救った行動

＜えっ？＞

約34万PV 4月22日公開

「新品を捨ててしまった」 購入価格は160万円 熊本市内の中学校で車いす階段昇降機を誤廃棄

約32万PV 6月25日公開 ※現在は非公開

「車がない！我が子もいない！」 警察が探すと女子高校生の運転でドライブ中 無免許で現行犯逮捕

＜心が温かく＞

約76万PV 12月5日公開

県道から丸見えでも「タオルなし」“日本一恥ずかしい露天風呂” の正体 熊本県南小国町の満願寺温泉『川湯』

約22万PV 3月27日公開

がんで死去の元教員女性 遺産9000万円を熊本市動植物園に寄付 元教え子「“教育者”のまま逝ったなと」

＜スポーツ＞

約17万PV 12月8日公開

映画界で失職→山本由伸の通訳に 野球・通訳経験「ゼロ」から5回の面接経て 母校で語った “第2の夢”