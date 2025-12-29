共同記者会見に臨むトランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領＝28日、米フロリダ州パームビーチ/Joe Raedle/Getty Images

（CNN）米国のトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領は、米フロリダ州にあるトランプ氏の私邸「マール・ア・ラーゴ」で会談した後、取材に応じた。主な発言は次の通り。

交渉は前進したが合意が崩れる可能性も：トランプ大統領は、和平協議の状況に自信を示す一方、交渉は依然として非常に複雑だと強調した。「厄介な問題」がいつ解決するかについて明確な時期は示さず、予期せぬ障害が生じ、交渉全体が頓挫する可能性もあるとした。

領土問題は未解決のまま：トランプ大統領は、ウクライナ東部ドンバス地方の運命について不透明だと認めた。ゼレンスキー大統領は、最終的にはウクライナ国民が判断する問題だとの立場を改めて示した。領土問題に限らず和平案のどの項目についても国民投票を実施できるとした。さらに議会が関与する余地も残した。

今後の進め方：トランプ大統領によると、米国、ウクライナ、欧州の各チームは今後数週間にわたり協議を続ける。米国で会合を開催する可能性もあるという。また、ロシアのプーチン大統領と再度、電話会談を行うとの見通しを明らかにした。